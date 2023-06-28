«Цена на электричество плавающая, иногда может быть даже минусовой» 28.06.2023, 9:49

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Белоруска переехала в Норвегию и рассказывает, сколько стоит там жить.

Первый раз в Осло Ирина приехала, когда ей было 17 лет. Говорит, тогда и случилась «мгновенная любовь с первого взгляда». С тех пор желание приехать и пожить в этом городе только росло, но чтобы его осуществить, понадобилось время. Сейчас она живет в столице Норвегии уже 9 лет, и с ней о жизни в этой стране поговорил сitydog.io.

Изначально она ехала в Осло на год — учить язык. Но так и осталась: поступила в институт, отучилась, начала работать. Даже и не заметила, как 9 лет прошло.

Жилье: средняя цена — 1300 долларов в месяц

— Изначально я жила в студенческом жилье. Это суперэкономный вариант с очень выгодными условиями. Мы платили около 6000 крон (около 560 долларов) в месяц, и в эту сумму входили все коммунальные платежи, даже интернет.

Из студенческого мы сразу переехали в свое жилье, поэтому с арендой как таковой я не сталкивалась. Но если говорить о ценах, то в среднем аренда квартиры стоит около 14 000 крон (1300 долларов) в месяц. При заселении просят депозит в размере оплаты за 3 месяца. Все документы при заселении — по усмотрению хозяина.

Как правило, конкуренция среди арендаторов довольно высокая, и владельцы выбирают того, кто больше понравится. Тут могут сыграть роль и наличие постоянной работы, и отсутствие питомцев, и просто химия между людьми — понравился/не понравился.

Коммуналка: цена на электричество плавающая, иногда может быть даже минусовой

— Размер коммуналки сильно зависит от вида жилья (квартира/дом), размера, года постройки и даже места расположения. Например, если товарищество брало кредит на какой-то ремонт, то эта сумма делится на части и тоже постепенно выплачивается всеми жильцами (вместе с коммунальными оплатами).

Мы живем в новом энергоэффективном доме, поэтому у нас коммунальная плата не самая большая: в месяц выходит около 4000 крон (около 370 долларов). Электричество оплачивается отдельно: у нас выходит где-то 500—700 крон (46—65 долларов). И раньше эта сумма никого не волновала, потому что свет был очень дешевым, но сейчас многие стали следить за ценами.

Интересно, что цена на электричество — плавающая, и ее в любой момент можно проверить в специальном приложении. Стоимость в течение недели и даже дня может значительно отличаться. А иногда цена может быть даже минусовой. И получается, что тратя электричество, ты, по сути, зарабатываешь деньги.

Домашний интернет у нас входит в коммуналку. За сотовую связь (30 Гб) я плачу 300 крон в месяц (28 долларов).

Проезд: разовая поездка — 3,7 долларов, абонемент на месяц — от 79 долларов

— Проезд в общественном транспорте довольно дорогой. Одна поездка стоит 40 крон (3,7 доллара). Также можно купить суточный билет за 121 крону (11,25 доллара), недельный за 335 крон (31 доллар), месячный за 853 кроны (79 долларов) и даже годовой за 8531 крону (793 доллара). Все эти цены действительны для билетов в первой зоне, которая покрывает весь центр города и все линии метро. Всего зон 4, и чем дальше от центра, тем дороже.

Я живу во второй зоне и плачу 1512 крон (141 долларов) в месяц. Есть скидки для детей, студентов до 30 лет и пенсионеров. Дети до 17 лет в сопровождении взрослого в выходные и праздничные дни могут ездить бесплатно. Детям до 6 лет билет не нужен вовсе.

Проезд в Осло действительно дорогой, сейчас пытаются создать более гибкую систему для тех, кому не нужен месячный или годовой проездной. Недавно, например, появилось новое приложение, в котором чем чаще ты покупаешь одноразовые билетики, тем дешевле они для тебя становятся.

А еще в Норвегии очень многие используют велосипед в качестве основного вида транспорта практически круглый год — на зиму только шины меняют. А этой зимой было столько снега, что коллега, которая всегда ездит на велосипеде, наконец смогла поехать по городу до работы на лыжах. Была жутко довольна!

Медицина: бесплатная, но есть «личные взносы» за обращение

— Медицина для всех жителей Норвегии, у которых есть индивидуальный номер, покрывается государственной программой. Для детей и подростков бесплатно вообще все. Взрослые платят так называемый «личный взнос» за обращение: визит к врачу — 250 крон (23 доллара), анализы — 60 крон (около 6 долларов), и можно сдать хоть все за раз.

Если в течение года ты часто обращался к врачам и сумма таких взносов достигла 3040 крон (283 доллара), то последующие обращения в этом году будут бесплатными. Правда, в эту систему не входят стоматологи, психологи, физиотерапевты — тут уже полностью все оплачиваешь из своего кармана.

Частная медицина тоже оплачивается пациентами самостоятельно. Визит к частному специалисту обойдется где-то в 1500 крон (140 долларов).

Услуги красоты: отношение к внешнему виду в Норвегии очень и очень расслабленное

— Услуги красоты в Осло очень дорогие и не всегда хорошие. Я в основном хожу к «своим» девочкам, хотя пыталась пару раз пробовать и местных специалистов.

Маникюр стоит в районе 800—1000 крон (74—93 долларов), стрижка — около 1000 крон (93 доллара), хотя можно найти и за 400 крон (37 долларов): есть такая сеть парикмахерских с фиксированной ценой, но записаться туда нельзя, стригут только по живой очереди — а сам прием включает только стрижку, без мытья и укладки.

Стоит отметить, что отношение к внешнему виду здесь очень и очень расслабленное. Мне кажется, это первое, что подкупило меня в Осло. Ходишь, как тебе удобно, в одежде, которая тебе удобна, и не паришься, что нужно скорее обновить гель-лак.

Правда, тут есть и обратная сторона: люди при полном наряде сразу привлекают к себе повышенное внимание (но не негативное!).

Продукты: цены начали расти только в этом году

— Цены на продукты долгое время оставались неизменными и приятными, но, к сожалению, в этом году начали расти. Хлеб стоит 39 крон (3,6 доллара), молоко — 23 кроны (2,1 доллара), йогурт — 20 крон (1,9 доллара) за 4 баночки, яблоки — 36 крон (3,3 доллара) за килограмм, бананы — 22 кроны (2 доллара).

В магазинах, как правило, есть специальные холодильники, в которых с 50%-ной скидкой продаются товары, у которых срок годности выходит сегодня или завтра.

Что меня удивляет (и радует) в Норвегии, так это то, что перед большими праздниками цены на нужные к этому празднику товары снижают. Перед Пасхой, например, очень дешевый шоколад и практически бесплатные апельсины, потому что на пасхальные каникулы принято ходить в лыжный поход и есть шоколад с апельсинами на снегу.

А вот цены на алкоголь вряд ли понравятся приезжим. В обычных продуктовых можно купить только пиво и сидр. Все остальное продается в специальных магазинах Vinmonopolet. Цены на вино стартуют от 110 крон (10 долларов).

Развлечения: походы, спортзалы, бары и бани в центре города

— Главное развлечение в Норвегии — поход. Сам по себе он бесплатный, но на начальном этапе требует значительных затрат на всю экипировку. Плюс если не любишь ночевать в палатке, то ночь в домике обойдется в 1500—2000 крон (140—186 долларов).

Второе главное развлечение — сходить в спортзал. Месячный абонемент стоит около 750 крон (70 долларов). Здесь нету такой системы, как в Минске, что покупаешь количество посещений. Абонемент всегда безлимитный, на месяц, с автоматическим продлением. Отменять нужно за месяц.

Есть отдельная сеть тренажерных залов для студентов — там абонемент стоит почти в 2 раза дешевле.

Ну и не менее популярное развлечение — сходить в пятницу по барам. Тут надо готовиться к разорительным коктейлям по 190 крон (18 долларов) и пиву по 115 крон (11 долларов). Какое-то блюдо в заведениях стоит в среднем 250—300 крон (23—28 долларов).

При этом высокие цены в кафе и ресторанах не останавливают желающих пообщаться за бокалом чего-то. В пятницу довольно сложно куда-то попасть без бронирования. Ну, а если светит солнце, то самыми лакомыми становятся столики на улицах. Бывает, стоит очередь в практически пустое кафе, потому что все хотят сидеть снаружи на солнышке.

И вообще, стоит солнышку выглянуть, как все быстренько выползают на улицу немного позагорать. Все столики, лавочки, бордюры и балкончики заняты людьми, счастливо щурящимися на солнце. Ведь что может быть лучше, чем посидеть утром у солнечной стены с чашечкой кофе.

Кстати, о кофе. Его здесь пьют прям очень много. По количеству выпиваемого кофе на душу населения Норвегию опережает только Финляндия. Ни одно собрание, совещание или встреча не обойдутся без термоса (или двух) с кофе.

Причем кофе пьют, как правило, обычный черный, приготовленный капельным способом. Я к такому далеко не сразу привыкла — а сейчас уже как-то со взбитым молоком почти и не хочется.

В кафе кофе стоит 60 крон за латте (5,5 доллара), 50 — за капучино (4,7 доллара) и 45 (4,2 доллара) — за американо. В киосках Narvesen и 7 Eleven можно сделать себе кофе в атомате за 29 крон (2,7 доллара).

Еще в Осло огромное количество разных квизов на всевозможные темы: музыкальные, по Гарри Поттеру, для фанатов «Друзей» и т.д. Часто такие игры проводятся в больших кафе, где покупаешь только напитки, а еду можно нести с собой: хочешь — пиццу на вынос, хочешь — торт из дома.

Билеты в театр и филармонию нужно в прямом смысле слова ловить в начале сезона, как только их выкладывают на сайте. Поход в театр обойдется около 700 крон (65 долларов), в оперу и балет — от 200 до 900 крон (от 19 до 84 долларов), в филармонию — от 200 до 800 крон (от 19 до 74 долларов).

Вход в музеи стоит в среднем 200 крон (19 долларов). Во многие музеи можно приобрести абонемент за 600—700 крон (56—65 долларов) и ходить по нему в течение всего года сколько угодно.

Летом (да и осенью тоже) очень популярны бани на море. Паришься в такой баньке, а потом прыгаешь сразу в Осло—фьорд. И все это в самом центре города с видом на оперу и музей Мунка.

Можно купить вход в такую баню за 200—340 крон (19—32 долларов), а можно арендовать еe полностью за 1600—3000 крон (149—280 долларов). Некоторые баньки даже оснащены мотором, поэтому можно не только париться, но и отправиться в небольшое путешествие по фьорду.

Хватает здесь и бесплатных развлечений. Очень много городских пляжей, туристических тропок по городу, бесплатные катки, есть бесплатные дни в музеях, разные уличные фестивали. Полностью бесплатно можно взять в аренду всевозможное туристическое и спортивное оборудование (тут только надо успеть взять нужное и в нужном размере и проверить, чтобы предыдущий пользователь вернул все в рабочем состоянии). Так что скучать не придется.

И напоследок…

— Если собираетесь ехать в Норвегию за роскошью и супервысоким уровнем жизни, то стоит подумать еще раз, — добавляет Ирина. — Да, по дорогам здесь вовсю разъезжают Tesla, а в маринах стоят красивые яхты, но в целом люди живут очень скромно и обычно. Едят хлеб с сыром на обед, в отпуск ездят в домик в горах, где часто даже нет удобств и электричества, или вообще идут в поход с палатками.

Одеваются очень просто и неброско и вполне могут ходить в спортивках с дырками.

Местное жилье тоже вряд ли наших людей сильно впечатлит. Большинство живет в частном секторе, но обычно это небольшие простые деревянные домики. Хотя интерьеры сильно понравятся тем, кто любит скандинавский дизайн, как я.

В общем, показной роскоши тут точно нет. И я уже несколько раз слышала, как русскоязычные туристы обсуждали, как их разочаровал Осло — якобы такая богатая страна, а все так скромно и обычно.

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