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Рекордное за месяц число мигрантов штурмовало польскую границу из Беларуси

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  • 28.06.2023, 9:55
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Рекордное за месяц число мигрантов штурмовало польскую границу из Беларуси

Группа нелегалов смогла прорваться через реку Нарев.

Польские пограничники во вторник 27 июня зарегистрировали самое большое количество попыток нарушения мигрантами границы со стороны Беларуси в июне. Всего в сводке сообщается о 176 иностранцев, которые за сутки пробовали пройти из Беларуси в Польшу. Среди них были граждане Бангладеш и Индии.

Большая группа мигрантов смогла переправиться через реку Нарев. Границу по ней на участке заставы в Наревке перешли 22 человека. Еще два мигранта переправились через Волкушанку, а попытку двух иностранцев форсировать Свислочь под Михалово сорвал польский патруль: увидев его, мигранты вернулись вглубь беларусской территории.

В тот же день в Литве не зарегистрировали попыток нарушения границы. В Латвии пограничники сообщили о 58 мигрантах, пытавшихся перейти рубеж.

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