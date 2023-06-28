Рекордное за месяц число мигрантов штурмовало польскую границу из Беларуси 3 28.06.2023, 9:55

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Группа нелегалов смогла прорваться через реку Нарев.

Польские пограничники во вторник 27 июня зарегистрировали самое большое количество попыток нарушения мигрантами границы со стороны Беларуси в июне. Всего в сводке сообщается о 176 иностранцев, которые за сутки пробовали пройти из Беларуси в Польшу. Среди них были граждане Бангладеш и Индии.

Большая группа мигрантов смогла переправиться через реку Нарев. Границу по ней на участке заставы в Наревке перешли 22 человека. Еще два мигранта переправились через Волкушанку, а попытку двух иностранцев форсировать Свислочь под Михалово сорвал польский патруль: увидев его, мигранты вернулись вглубь беларусской территории.

В тот же день в Литве не зарегистрировали попыток нарушения границы. В Латвии пограничники сообщили о 58 мигрантах, пытавшихся перейти рубеж.

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