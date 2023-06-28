Как изменится жизнь белорусских автомобилистов в июле 28.06.2023, 10:01

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«Зеленая карта» – всё.

Июль начинает второе полугодие 2023 года. Аbw.by рассказывает, с каких новостей оно стартует.

«Зеленая карта» – всё. Вообще всё

Начнем с новости конца июня. С 30 июня будет приостановлено членство Беларуси и России в системе «Зеленая карта». Решение об этом было принято Генеральной ассамблеей Совета Бюро системы «Зеленая карта» 13 июня.

С 1 июня прекратились взаимоотношения Беларуси в системе «Зеленая карта» со странами Европейской экономической зоны, а также со Швейцарией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

А 29 июня в 23:59 страховые организации прекращают заключение договоров страхования «Зеленая карта» в отношении транспортных средств, выезжающих в Россию, Азербайджан и Турцию. Таким образом, с 30 июня при поездках в Россию необходимо будет оформлять полис ОСАГО. При поездках в Европу, как и было с середины мая, необходимо заключать договор пограничного страхования.

Договоры страхования «Зеленая карта», заключенные до 30 июня 2023 г. в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, с территорией действия России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 г., регулирование страховых случаев по таким договорам должно осуществляться согласно внутренним положениям системы «Зеленая карта».

С 3 июля – запрет на перемещение прицепов и полуприцепов из Польши

Запрет на перемещение по территории Беларуси прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, вступает в силу с 3 июля согласно постановлению «совета министров» Беларуси. Напомним, что с апреля 2022 года запрет на перемещение по территории Беларуси касался тягачей, зарегистрированных в государствах – членах Евросоюза.

Теперь запрет на перемещение по территории Республики Беларусь будет установлен для:

- грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах – членах Европейского союза;

- прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша;

- легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR.

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По сути, это означает запрет на перецепку польских прицепов/полуприцепов и то, что ввоз в Беларусь товаров польскими перевозчиками теперь будет возможен только по схеме перегрузки. А это труднее и финансово затратнее, чем перецепка.

Однако с 1 июня этого года Польша ввела запрет на ввоз через границу с Беларусью прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в России и Беларуси. Теперь же ответным ходом с 3 июля запрещается перемещение по территории Беларуси польских прицепов и полуприцепов.

Но есть исключения – это доставка крупногабаритных грузов (если технологические особенности не позволяют выполнить перегрузку), почты, гуманитарных грузов, живых животных, лекарственных средств, медицинских изделий, а также движение автовозов. Указанные перевозки по-прежнему можно будет осуществлять с использованием польских прицепов и полуприцепов.

Причем для других европейских перевозчиков возможность перецепки своих прицепов и полуприцепов на белорусские тягачи сохраняется.

Напомним: сейчас на белорусско-польской границе для грузовых автомобилей работает лишь один пункт пропуска («Козловичи – Кукурыки») из пяти. Только через него, по решению белорусской стороны, польские перевозчики могут въехать на территорию РБ. Польская же сторона разрешила проезд через этот пункт пропуска только для европейских грузовиков.

Запрет движения некоторых легковых авто из Польши

Интересно, что с 3 июля Беларусь вводит ограничения и на проезд легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше, если с их помощью также выполняются международные перевозки в соответствии с индивидуальными накладными или международными транспортными накладными CMR.

Правда, запрет на проезд таких транспортных средств по территории Беларуси будет действовать только в том случае, если они въехали в страну через границу с другими странами. То есть легковым автомобилям, зарегистрированным в Польше и выполняющим международные перевозки, с 3 июля разрешено въезжать в Беларуси только через белорусско-польский участок границы. Сейчас, напомним, там работает один пункт пропуска «Брест – Тересполь».

Электронные навигационные пломбы

Кроме того, с 3 июля Беларусь вносит изменения и в порядок применения электронных навигационных пломб. Сейчас, в частности, они являются обязательными при ввозе товаров с территории Литвы, Латвии и Польши.

С 3 июля, по сути, белорусская сторона предусматривает вариант, если зарегистрированные в Евросоюзе грузовые автомобили, а также польские прицепы и полуприцепы въехали на территорию страны через границу с Россией и таким образом обошли действующие запреты. При обнаружении таких транспортных средств на территории Беларуси на них тоже в обязательном порядке будут навешиваться навигационные пломбы.

Как отмечает портал trans.ru, обойти запрет, въезжая в Беларусь через Россию, европейские перевозчики действительно в какой-то степени могут. Хотя в России тоже действуют аналогичные ограничения для грузовиков из ЕС (со схемой перецепки/перегрузки на границе), там перечень исключений гораздо шире, чем в Беларуси.

Иностранцев на работу водителями авто будут нанимать без ограничений

C 1 июля 2023 г. вступает в силу новая редакция закона Беларуси «О внешней трудовой миграции», которой упрощается трудоустройство иностранцев.

Теперь Министерство труда и соцзащиты составляет перечень профессий, на которые привлекаются иностранцы, без учета ограничений по защите национального рынка труда. Наниматель при приеме на работу иностранца теперь не должен будет получать специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, а лишь письменно уведомить в течение трех рабочих дней подразделения по гражданству и миграции по месту своего нахождения о заключении, продлении срока действия или прекращении трудового договора с иностранцем.

В этот перечень включена и профессия водителя автомобиля. А включена она была, как сообщает БАМАП, по ее инициативе «в целях снижения дефицита профессиональных водителей в транспортной отрасли».

Польша: с 1 июля гострассы станут бесплатными (но не для всех), вводится запрет на опережение грузовиками друг друга

Для тех, кто едет в Польшу, с 1 июля приятное нововведение: отменяется плата за пользование автодорогами госзначения для водителей транспортных средств массой до 3,5 тонны, то есть мотоциклов, легковых автомобилей и микроавтобусов до 3,5 тонны. Плата за проезд по-прежнему будет взиматься с транспортных средств массой более 3,5 тонны и автобусов.

Также вводится запрет на опережение одного грузовика другим на скоростных автомагистралях. Правда, опережение будет разрешено при условии, что опережаемое транспортное средство «движется со скоростью, значительно меньшей разрешенной скорости для транспортных средств категории N2 или N3». Разница в скорости между опережающими друг друга грузовиками должна составлять 10 км/ч.

21 июня нововведения одобрил Сенат Польши, а 23 июня подписал президент Анджей Дуда. Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

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