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В России подробно рассказали, что толкнуло Пригожина на мятеж

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  • 28.06.2023, 10:00
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В России подробно рассказали, что толкнуло Пригожина на мятеж

Все пошло не по плану.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ в подробностях рассказал, что предшествовало и толкнуло на мятеж Евгения Пригожина:

«Предвестником переворота в России всегда является усиление охраны государственных учреждений . Еще за несколько дней до обострения ситуации с ЧВК Вагнер ФСО вдруг запросило у начальника Росгвардии Золотва помощь бойцами дивизии Дзержинского. Росгвардейцы усилили патрули ФСО возле Кремля, Белого дома, администрации президента и других объектов власти в столице. 27 июня усиление было снято также внезапно как и появилось и главные госучреждения охраняются в обычном режиме.

Помимо усиления охраны зданий в зону военных действий заранее вылетели оперативные группы ЦА ФСБ и ГШ Минобороны, которых подкрепил лично министр обороны Шойгу с высокопоставленной свитой. Также в Ростов прилетела группа офицеров Главного управления кадров МО. Там всем объявили, что в срок до 1 июля ЧВК «Вагнер» должна быть расформирована и прекратить свое существование . Вновь прибывшие опергруппы и оперсостав, находящийся на местах, получили приказ обеспечить данный переход без каких либо эксцессов.

Так, с одобрения Москвы должна была пройти операция по расформированию армии Пригожина. В затянувшимся конфликте министра обороны и главы ЧВК должна была появится точка. Но все пошло не по плану».

Как рассказали источники ВЧК-ОГПУ, Шойгу был изначально мотивирован кем то на очень решительные меры в отношение нескольких руководителей Вагнера. При любых раскладах Пригожин и его соратники, в числе которых и Уткин, должны были быть интернированы.

Но не учли популярность главного повара страны у фронтовых офицеров, солдат и оперативников служб. Все возможные сценарии задержания Пригожина и его людей стали достоянием последних. Как считает источник ВЧК ОГПУ, не предусмотрели главного - нежелание вставать на сторону крайне непопулярных в зоне СВО руководителей - Шойгу и Герасимова.

Тогда и был нанесен ракетный удар по позициям Вагнера. После предпринятого неудачного ракетного удара по позициям Вагнера развернулось действие.

В считаные часы был взят штаб Южной группировки и город Ростов на Дону в придачу. Министр обороны бежал в Москву.

Далее в течение суток «вагнеровцы» практически подошли к Москве.

Еще один источник в спецслужбах говорит о полной растерянности Путина- таким его видели только в 2014 году, когда по ошибке был сбит гражданский Боинг малайзийских авиалиний.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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