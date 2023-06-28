Гордон: Лукашенко мог быть одним из организаторов заговора Пригожина 9 28.06.2023, 10:02

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Дмитрий Гордон

У диктатора очень теплые отношения с главой ЧВК «Вагнера».

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко может быть причастным к заговору Евгения Пригожина. Такую версию он озвучил на стриме с главным редактором сайта «Гордон» Алесей Бацман:

— Лукашенко мог быть одним из организаторов заговора, учитывая очень теплые отношения с Пригожиным. Лукашенко мог это возглавить. Надо знать отношения Лукашенко с Путиным — Лукашенко ненавидит Путина, Путин ненавидит Лукашенко. Почему? У Лукашенко были очень близкие отношения с Ельциным, в его понимании именно он должен был стать президентом единого государства России и Беларуси.

Ранее версию о том, что Лукашенко участвовал в мятеже Пригожина озвучил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Такого же мнения придерживается и секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

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