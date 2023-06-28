У марша на Москву будет продолжение 1 Сергей Климовский

28.06.2023, 10:12

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Одна из «партий» в Кремле провела генеральную репетицию.

Кремлевские «чекисты» не стали ждать саммита НАТО в Вильнюсе, который подведет черту под 500-ми днями вторжения и обрушит на РФ полный Армагеддон, и сделали шаг навстречу: объявили о начале акции с военным переворотом. Оставим в стороне причины, по которым они в понедельник надували щеки и махали ядерной дубиной, а вечером в пятницу начали военный переворот. Проанализируем, почему они выбрали именно такой формат смены власти, а не тихую смерть Путина от болезни и что может происходить дальше.

Тихая смерть Путина от болячек, а точнее – роспуск бригады похожих на него актеров, имеет свои сильные и слабые стороны. Сильная – все под контролем и улицу привлекать не требуется. Это как в случае смерти Брежнева, когда Андропов развернул курс куда-то в сторону от коммунистического застоя, а после его смерти Черненко все вернул к застою. Горбачев после смерти Черненко опять повернул от застоя и более внятно, чем Андропов. Курсы партии разворачивали кулуарно без всяких советов с народом, дискуссий в прессе, митингов и демонстраций.

Но из-за интервенций в Украину, в Сирию и в страны южного Кавказ такая кулуарная смена курса не даст должного эффекта. Для кремлевцев похоронить Путина не проблема. Можно даже выдать одного из второстепенных двойников в Гаагу и озадачить суд вопросом, насколько двойник отвечал за все происходившее. Общественное мнение в мире и РФ готово к истории с двойниками и это будет занятный судебный сериал. Но это не решает главную проблему РФ – отсрочку Армагеддона и начало переговоров о выводе войск из Украины и других стран.

В случае смерти президента в РФ временным главой государства становится премьер-министр, в отличие от Украины, где эти полномочия переходят к спикеру парламента. С Мишустиным та проблема, что его кандидатура одобрена Си Цзиньпином, но для США и всей Рамштайнской коалиции такая тихая замена Путина на Мишустина не основание для отмены Армагеддона и наступления ВСУ с середины июля. Смерть Путина по-тихому и не повод начать с Москвой всеобъемлющие переговоры. Это то, что обнуляет для кремлевцев весь позитив с тихой смертью Путина. Похоронить Путина по-тихому и начать переговоры можно было до вторжения 24 февраля или в первые два месяца после него. Что и обещала сделать часть кремлевцев через эфиры профессора Соловья.

Теперь такое невозможно. С Мишустиным, сменившим Путина, Коалиция переговоры не начнет, пока РФ самостоятельно и без всяких условий не выведет свои войска из Украины, включая Крым. После этого возможны переговоры и с Мишустиным, но в очень жестком для Кремля формате. Причем, коснутся они не только темы Украины.

«Путин» звонил 24 июня Эрдогану совсем не для того, чтобы обменяться мнениями о происходящем в РФ. В Астане 20 июня прошла консультативная встреча по Сирии между РФ, Ираном и Турцией, закончившаяся ничем. По чистой случайности 23 июня на несколько часов раньше, чем Пригожин начал свой поход на Москву, армия Азербайджана установила на трассе из Лачина в Карабах бетонные блоки. В результате около 2 тыс. солдат армии РФ и несколько тысяч боевиков, называющих себя «армией Арцаха», оказались заблокированы в Ханкенди (Степанакерте) и окрестностях. Может быть разведки НАТО ничего и не знали о готовящемся марше на Москву, но разведка Азербайджана что-то знала или догадывалась.

В итоге Путин, на которого ехали танки, срочно все бросил и позвонил Эрдогану. Явно не с просьбой направить турецкие войска против Пригожина, а с просьбой о трех небольших услугах: не начинать военную операцию в Сирии, удержать азербайджанский спецназ от ликвидации российской группировки в Карабахе и не арестовывать Лукашенко. «Султан», как любят в Москве называть Эрдогана, сейчас может сменить власть в Беларуси одним взмахом руки.

С Сирией вообще все очень интересно. Саудиты не просто так вернули ее в Лигу арабских государств в конце 2022 г. Теперь Лига может диктовать асаду, как ее члену, те условия, которые он обязан выполнить, если не хочет, чтобы Лига направила в Сирию свои войска для восстановления справедливости и демократии. Асад может выйти из Лиги, но это ничего не изменит.

Интересен и звонок «Путина» к Токаеву в день марша Пригожина на Москву. Казахстан может обратиться не только к ОДКБ, но и к ШОС, где де-факто рулит Китай, с просьбой направить войска в РФ для восстановления законности и пресечения действий террористов, тянущихся к ядерному оружию. Защита граждан Китая, живущих в РФ, от разных напастей – это совсем святое. От самого Казахстана потребуется лишь обеспечить коридор в 90-100 км через Оренбургскую область с Башкортостаном и далее с Татарстаном. В результате у таких стран как Татарстан и Башкортостан будет окно в цивилизованный мир через Казахстан и далее с выходом на Турцию. Токаев милостиво пообещал «Путину» коридор в Башкортостан не рубить и не вмешиваться в происходящее в РФ.

Так что, круг вопросов, которые хотят порешать с Московией, не ограничивается только Украиной. У глобального Востока, а не только Запада, к ней тоже есть свои вопросы. Скоро их начнет задавать Москве и глобальный Юг. В ряде его стран есть традиция периодически национализировать собственность иностранцев под тему борьбы с колонизаторами. Похоже, на очереди золотые рудники «Вагнера» в ЦАР, Судане и других странах.

Относительно разведок Запада, которые все проспали, то их аналитиков явно должен был насторожить тот факт, что группу МАГАТЭ с Гросси не пустили для переговоров в Москву. Гросси 20 июня был в Осло, 22 июня в Лондоне, откуда 23 июня прилетел на переговоры в почти нейтральную зону – в Кролевец (бывший Калининград), где и провел их с начальником «Росатома» Лихачевым в присутствии расейских вояк. Лихачев обещал ему, что специалисты «Росатома» не устроят аварию на ЗАЭС, а вояки обещали не взрывать ее. Это самая главная причина, по которой «Росатом» не попадал под санкции и не вошел в их 11-ый пакет, как раз окончательно согласованный послами стран ЕС в этот день. Если внести в пакет, то Гросси будет сложно вести с ним переговоры, а Москва будет требовать от наблюдателей МАГАТЭ покинуть ЗАЭС. Не только азербайджанская разведка о чем-то догадывалась.

Правительства стран Америки и Европы логично отказались 24 июня комментировать марш Пригожина на Москву, позволив кремлевцам довести начатое до логического конца, так как комментировать по существу было нечего. Комментировать передвижения войск сторон и их заявления – это на данном этапе было прерогативой журналистов и аналитиков, а не правительств. Надо также отметить, что с 9 часов вечера 23 июня армия рашистов провела до утра 24 июня четыре ракетные атаки по Киеву, чего давно не было, чем просила не наступать по-крупному нигде, пока Пригожин марширует на Москву. Шойгу не поскупился выпустить 50 ракет по Украине, лишь бы ВСУ не мешали маршу Пригожина.

Диапазон вопросов к Москве явно огромен, и снять даже половину из них уже нельзя, если похоронить Путина по-тихому. Поэтому Кремль устроил более удобный для себя вариант с маршем Пригожина на Москву.

Марш Пригожина открыл Кремлю массу возможностей, которые не дает смерть Путина по-тихому. Базовый сценарий не сильно меняется, Пригожин, когда войдет в Кремль, передаст власть все тому же Мишустину как легитимному врио президента. Куда денется Путин – это вопрос сугубо технический, мало на что уже влияющий. Уйдет он в отставку от усталости, как Ельцин, а через пару недель умрет на даче, умрет сразу или в Гаагу поедет двойник, не имеет практического значения. Возможны и другие вариант. Например, авиакатастрофа или поскользнулся и упал в водопад в Валдае будучи при исполнении служебных обязанностей.

Но Мишустин, берущий власть от путчиста Пригожина или кого-то другого, держащего в руках конституцию РФ, и Мишустин берущий ее по конституции, только потому, что Путин умер, это два очень разных Мишустина.

В первом случае у Мишустина будут все три возможные типа легитимности. Он, как ни крути, соратник Путина, и возникает наследственный тип легитимности как в монархиях. Во-вторых, он будет легитимен по протоколу и по закону, и в-третьих, получит революционный тип легитимности от Пригожина. Особенно, если из марша того на Москву начнут делать, как из марша Муссолини, как-нибудь псевдореволюционный фетиш. С такими картами на руках у кремлевцев гораздо больше возможностей уговорить Рамштайнскую коалицию не спешить с Армагеддоном в июле, а Киев с большим контрнаступлением, чем просто прикопав Путина по-тихому.

Кремлевские «чекисты», когда доведут марш Пригожина или еще кого-то до входа в Кремль как логичного финала, получат многое из того, что им сейчас крайне необходимо. Прежде всего, отсрочку с Армагеддоном и контрнаступления ВСУ, особенно если сразу заявят о выводе войск с Запорожской АЭС и не будут тянуть с этим. Пригожин в начале марша заявил, что Донбасс восемь лет не бомбили, чем лишил смысла и легитимности для росиянцев пресловутую «спецоперацию», приказа начать которую на бумаге не существует. «Чекисты» с «Путиным» предусмотрительно его не написали. Его отсутствие очень облегчит ее сворачивание Мишустину.

В таком контексте Мишустин может поднимать тему о согласовании с Украиной графика поэтапного вывода войск РФ, с просьбой, чтобы ВСУ по ним не стреляли, так как те сами уходят. Тем самым возникнет повод для встречи в Стамбуле и для переговоров не в том жестком формате, как если бы Путин просто умер. Мишустин в таком качестве сможет также объявить, что после проведения досрочных президентских выборов в РФ в начале сентября ее новые власти будут готовы к всеобъемлющим переговорам со всеми и по самому широкому кругу вопросов. Одновременно заявив при этом, что его временное правительство уже готово к предварительным консультациям по выводу войск РФ из Азербайджана, Сирии, Грузии и другим вопросам. Включая выплату репараций Украине, а также Польше за нападение на нее СССР в 1939 г.

«Чекисты» запустили марш на Москву как пробный вариант и в тот же день к вечеру сами поставили его на паузу, причем руками самого Пригожина. Получилось комично, Пригожину с утра справедливость еще была нужна, а вечером уже не нужна. Причины постановки марша на паузу в самих «чекистах».

Прежде всего, они боялись выхода ситуации из-под контроля в Москве за ночь. Вдруг за ночь соберется некое альтернативное ополчение для защиты города от ополчения Пригожина, или кто-то начнет захватывать Кремль не дожидаясь Пригожина. Поэтому два самолета из авиапарка Путина улетели днем из Москвы. Один на Валдай, второй в Питер, чтобы показать – обоих его двойников в Кремле нет, и захватывать его бессмысленно. В Кремле только один Песков и паутина по стенам. Утром, когда «чекисты» с удовлетворением констатировали, что москвичи ни свергать, ни спасать Путина не пришли, то Песков объявил, что Путин все ночь сидел в Кремле над картой Украины и работал.

«Чекисты» также хотели порепетировать и посмотреть, как среагирует население по всей РФ. Пригожин и «Вагнер» все-таки персонажи специфические. В соцсетях Украины по их поводу шутили о футбольном матче «Урки» против «Орков». Матчи в Ростове, Воронеже и Липецке прошли в пользу «Урок», финальная встреча в Москве. Матч оказался договорным. Зато наиграли Лукашенко имидж спасителя России, который сидя на пляже в Турции помирил по телефону Пригожина с Путиным. С таким имиджем можно выдвигаться в президенты РФ и выиграть выборы, помахивая белорусской вотчиной как аргументом.

Но главной задачей «чекистов» было показать Западу, что они, если очень постараются, то смогут устроить в РФ правильную бесцветную революцию, а не какую-то «цветную». После этой демонстрации они хотят узнать мнение Запада и получить от него кое-какие уступки на будущих переговорах. Госдума опять озадачилась идей второй раз отменить передачу Крыма УССР. Запад своим молчанием дает понять им, что марш Пригожина не впечатлил, доиграйте этот спектакль до конца, а не бросайте игру в первом акте. Время ограничено датой саммита в Вильнюсе. Если не уложитесь, то мы с Украиной разыграем для вас другую пьесу.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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