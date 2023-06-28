Под Минском построили «суперземлянку» 1 28.06.2023, 10:21

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На необычную стройку ушло три года и «круглая» сумма денег.

Белорусский архитектор Алексей Кораблев построил весьма необычную «землянку» на берегу Дубровского водохранилища. За стройкой, на которую ушло три года, пристально наблюдали журналисты Onlíner. Что в итоге получилось?

Благоустройство участка

Aрхитектор выбрал участок с перепадом высот в 5 метров, что позволило ему «утопить» дом в рельефе. С дороги постройку практически не видно, от любопытных соседских глаз берегут бетонные «шоры»… Зато со двора дом предстает во всем своем стеклянном великолепии: одна из стен полностью состоит из панорамных окон. Само здание монолитное, с плоской «зеленой» крышей. Здесь всего один этаж и около 100 «квадратов».

Когда коробка была уже полностью собрана, оставалось только облагородить прилегающую территорию и обустроить все внутри дома: развести инженерию и провести чистовую отделку, а затем наполнить интерьер. Собственно, этим архитектор и занялся, как вдруг случилось непредвиденное — весной потекла крыша.

— Я подумал, что всему виной некачественная гидроизоляция. Проверил: оказалось, причина в другом. По всем расчетам 15 см утеплителя для моей кровли было достаточно, но реальность внесла свои коррективы: строители криво вывели вентканалы и дымоход, из-за чего в щелях, как в морозильнике, намерзал лед. С приходом тепла он растаял, и вода затопила парилку и котельную — пришлось все ремонтировать, — рассказал Алексей.

Кровля тоже подверглась изменениям: рабочие переделали все стыки и совсем скоро уложат еще 15 см утеплителя. Поэтому крыша пока «зеленая» только наполовину. Ну как «зеленая»… Из-за отсутствия дождей она скорее сушено-желтая. Но владелец не теряет надежду на то, что рано или поздно она таки приобретет нужный облик.

Сам участок похож на рендеры куда больше. Подпорные стенки, которые по сути держат грунт и прячут здание от посторонних, уже выложены черным златолитом. На то, чтобы выпилить каждый элемент и сложить красивую мозаику, понадобилось аж 4 месяца. Результатом архитектор доволен: стены выглядят натурально.

Кстати, в одной из них скрывается сюрприз — довольно просторное помещение, которое кто-то наверняка сравнит с бункером на случай апокалипсиса. Но по факту это такой отдельный хозблок.

— Изначально я рассматривал дом как дачу, где можно провести выходной. Но получилось слишком круто, так что мы решили хотя бы немного тут пожить. Правда, здесь не хватает кладовок: шкафы есть, но вот места для газонокосилки и прочих таких штук нет. Обычно люди ставят в дальнем углу какой-нибудь сарайчик, но он бы точно испортил вид. Так что я придумал свой вариант. При желании в нем можно и гараж организовать с гидравлическим подъемником.

Чтобы разнообразить монохром, Алексей высадил рядом немного зелени — канадскую сосну, декоративную яблоню (за ее цветением можно будет наблюдать прямо из окна), папоротник. С количеством растений не перебарщивал: все-таки тусоваться с утра до ночи на грядках ни ему, ни супруге не хотелось.

По всему периметру дома располагается терраса из лиственницы. Возле парадного входа стоит обыкновенная деревянная лавочка. Это отсылка к белорусским традициям: помните, как наши бабушки и дедушки сидели на таких в ожидании коров, возвращавшихся с пастбища?

— Она простая и минималистичная, прямо как в деревне. Не то чтобы я собирался использовать ее по назначению, скорее это декоративный объект. Хотя все строители, что работали на объекте, успели на ней посидеть. Так что лавочка оказалась еще и функциональной.

На заднем дворе находится зона отдыха с шезлонгами, кострище и мини-бассейн. Он необычный, со сложной системой насосов и фильтров. Она сама забирает из дома воду, нагревает ее до нужной температуры и постоянно очищает. Таким образом джакузи круглый год может быть наполнено водой и выглядеть при этом эстетично.

Инженерные коммуникации

Внутри «землянки» практически все готово: осталось добавить светильники (их поставку Алексей ждет уже целый год), декор. Но прежде чем подробно поговорить про интерьер, коснемся не менее важной темы — инженерных коммуникаций. Главная особенность — они разведены по полу, а не потолку. Благодаря такому решению удалось сохранить его высоту на уровне 2,80 метра.

Вода поступает из центральной скважины. Отопление — электрическое, воздух нагревается с помощью напольных конвекторов: обыкновенные радиаторы в доме с панорамными окнами не прокатят. По словам собеседника, люди не очень любят конвекторы: они собирают пыль, их неудобно чистить, да и цена значительно выше. Но это единственный вариант, если хочется иметь нормальное деревянное покрытие, так как система «теплый пол» работает только на плитке или бетоне.

В доме установлен кондиционер, система вентиляции и рекуперации воздуха. Последняя помогает хоть немного экономить электричество.

— Весь воздух для вентиляции берется с улицы, но его нужно подготовить: остудить или подогреть и добавить влажности. Регулировать температуру теном довольно затратно, поэтому в рекуператоре предусмотрено множество каналов, в которых пересекаются два воздушных потока. В итоге домашний воздух нагревает уличный. Так тратится меньше электричества.

Но несмотря на эти ухищрения, «коммуналка» уже обходится архитектору в копеечку. В садовом товариществе — повышенные тарифы. Прошлой зимой, чтобы строители могли работать, владелец нагревал помещения до 15—18 °C — в месяц выходило около 500 рублей. Если жить тут постоянно и использовать функционал на полную мощь, наверняка получится 1000 рублей.

Вообще «землянка» Алексея довольно современная, тут и система «умный дом» имеется. Со смартфона можно регулировать отопление, кондиционер, вентилятор, уровень влажности. А еще — управлять роль-шторами во всех комнатах, всеми светильниками, в том числе и на террасе.

Планировка и интерьер

А что там с интерьером? Владелец остановил свой выбор на «джапанди» — миксе скандинавского и японского стилей. Что-то такое спокойное и уютное, с минимумом декора.

В доме базовая отделка: дубовый паркет на полу, потолки из гипсокартона, покрашенные в белый цвет стены.

— Многие загоняются по идеально ровным стенам, но здесь такого нет. Это помогает сэкономить кучу денег. Например, на кухне разница где-то в 3—5 мм, но это видно только под определенным углом, да и то если знаешь, куда смотреть. Так что я считаю это лишним. Заморачиваться нужно только в тех местах, где будет встроенная техника, какие-то шкафы: они могут просто туда не влезть.

В интерьере использовано много дерева — в основном это шпон дуба. В массиве Алексей тоже смысла не видит: это немодно и дорого.

— В прихожей стена полностью зашита в дерево. Когда двери закрыты (они здесь раздвижные-панельные, похожи на те, что устанавливают в поездах), получается сплошная плоскость в стиле natural. С ними, кстати, тоже возникли проблемы. В одной из комнат зазор между дверью и стеной был таким маленьким, что от перепада влажности дверь выгибалась и терлась об угол. Поэтому мы уже в чистовом интерьере расшивали стену и увеличивали это расстояние.

Планировка в «землянке» продумана таким образом, что спальные комнаты разведены по краям дома, между ними — общее пространство гостиной и кухни. Санузел находится рядом со входом и по размеру он даже больше, чем основная спальня. Все потому, что там есть все: ванна, душевая кабина и парилка.

— Ванна стоит напротив большого окна. Мы проверяли — с улицы ничего не видно. Особенность ванны в том, что она утоплена в пол на 20 см: для этого я предусмотрел в фундаменте нишу. Там же, кстати, проходят и коммуникации.

Санузел покрыт специальным арочным гипсокартоном, который и облицовывался плиткой «под камень». Точно такая же уложена на полу.

— У смесителя интересная история: я покупал его дважды. В первый раз он затерялся среди строительного мусора, и его просто выбросили. Пришлось искать новый — минус $1000 на ровном месте.

Сауна тоже не совсем простая. Обычно она зашивается лиственницей, но это показалось Алексею слишком простым решением. Так что он заменил ее широкоформатными панелями из шпона.

— Есть элитные немецкие парилки Klasf, которыми я и вдохновился. Кажется, будто находишься в каком-то дорогом отеле.

Еще одна интересная деталь в санузле — столешница под раковиной. Она из бетона, смешанного с аглопоритом, чей цвет и фракцию можно выбрать самому. Изготовила его местная компания. В доме вообще почти вся мебель сделана руками белорусов.

— Люди часто недооценивают наших мастеров, хотя они обладают достаточным профессионализмом, чтобы сделать вещь, похожую на брендовую, и попросить за нее меньше денег. Возьмем диван в гостиной — стоил он $1200. Если покупать такой же, но итальянский, получится $5000. Хотя по качеству они ничем не отличаются.

Спальня тоже минималистичная: кровать, тумбочки, шкаф и рабочее место. Но если присмотреться, можно обнаружить кое-что уникальное — чучело крокодила. Ради декора архитектор чуть-чуть ограбил свою бабушку. Когда-то давно она была на Кубе и притащила оттуда кучу всякого добра: модели кораблей, морские звезды, ракушки, картины и… крокодила. Можно сказать, Алексей добавил в свой «джапанди» немного колониального стиля.

Центральное место в гостиной занимает хитрая конструкция, которая одновременно и камин, и стеллаж, и экран для просмотра фильмов на проекторе. Напротив — диван с креслом. За ними — обеденный стол и, собственно, кухня. Она без верхних шкафчиков, их заменяют открытые полки — сейчас это распространенный тренд, чтобы сделать эту зону более легкой и воздушной. Основные места для хранения скрываются в нижних ящиках. Там же располагается и техника — духовой шкаф и микроволновка. Варочная панель тут со встроенной вытяжкой, что тоже позволяет пространству быть чище.

— Столешница выполнена из крупноформатного ламинама. Мы завели ее на углы, что позволило избавиться от зазора между стеной и кухней — обычно там собирается вся грязь. Сама столешница в длину не 60 см, а 75, чтобы можно было вывести по бокам кондиционер.

В гостевой комнате все довольно просто: диван, бабушкин ковер, шкаф с рейками и телескоп. При желании помещение легко можно переформатировать в детскую.

Выводы

На строительство дома у Алексея ушло три года. Он считает, что это очень медленно. Всему виной отнюдь не проблемы с финансами, которые могут поставить процесс на паузу, а подрядчики.

— Они все большие молодцы, поэтому у них куча заказов. И ты вечно ждешь, когда освободится та или иная бригада. Построить логистику, чтобы они шли ровненько друг за другом, очень сложно. Хорошо, когда одна компания делает под ключ все работы, но это стоит на 30% больше. Зато можно завершить стройку за год.

По словам архитектора, проект вышел таким, каким он его и задумывал. Правда, бюджет за это время тоже вырос — со $160 000 до $200 000.

— Сильно подорожали материалы. Допустим, на установку окон я потратил $18 000, а сейчас было бы сложно вписаться в $30 000. И так практически во всем. Думаю, построить дом подобного класса в данный момент за такую сумму уже невозможно.

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