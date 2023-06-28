Данилов: Решение развернуть колонны «Вагнера» из-под Москвы принимал не Пригожин 1 28.06.2023, 10:28

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Алексей Данилов

Соучастники бунта могли в этот момент находиться в Кремле.

Решение прекратить движение боевиков так называемой ЧВК Вагнер в сторону Москвы принимал не главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона, передает nv.ua.

Данилов заявил, что люди, которые непосредственно участвовали в «бунте» Пригожина, находятся в Кремле, и обратил внимание на то, что российского диктатора Путина сейчас охраняют даже на заседаниях совета безопасности, а количество его охраны «увеличилось в геометрической прогрессии».

По словам Данилова, тому, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 км, «есть определенные причины». На уточняющий вопрос он напомнил, что у страны-агрессора есть ядерное оружие, которое она постоянно использует для шантажа.

«Мы пока не знаем, какие переговоры проходили и кто давал указание. Точно могу сказать, что остановить поход на Москву — не решение Пригожина. Это решение совсем других людей. С кем они консультировались, как это происходило — думаю, мы узнаем позже», — добавил секретарь СНБО.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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