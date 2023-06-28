Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью 1 28.06.2023, 10:37

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Оно было заключено в 1995-ом году.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и Беларусью о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за пределами своих стран. Об этом сообщил 27 июня представитель Кабинета Министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Беларуси о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и Беларуси, работающих за пределами своих государств», — говорится в пресс-релизе.

Соглашение, заключенное 17 июля 1995 года в Минске, распространялось на лиц и их семьи, которые являются гражданами или постоянно проживают на территории одного из государств и временно работают на предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности другого государства.

Отметим, что после начала войны Украина вышла уже более чем из 30 из соглашений с Беларусью.

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