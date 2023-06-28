Привет от старика Фрейда Владимир Пастухов

28.06.2023, 10:42

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Владимир Пастухов

Новости из Кремля приходят все более странные.

Все-таки старика сильно тряхануло. Я даже стал волноваться, не случилось ли с ним чего. Новости из Кремля приходят все страньше и страньше. В то время, как пиар службы Кремля рвут на себе тельник в попытках доказать, что «ничего такого не было», «все под контролем», «они уже покаялись и им скидка вышла», Путин проводит внутри Кремля мини-парад Победы над «Вагнером».

Антураж приблизительно такой, как будто они взяли Киев и готовятся маршировать по Крещатику. Но все происходит в Кремле на закрытой от посторонних глаз территории. Это спектакль для одного актера. Путин бежит вниз по бесконечно длинной лестнице – в принципе уже этой одной картинки достаточно. Перед ним сброд ряженых в костюмах всех родов войск. Сзади знаменная группа, оркестр и комендантская рота, которая чуть что - палит от счастья в небо.

Путин как-то очень конкретно истерит. Мятеж – это вчерашний день. К концу приветственной речи масштаб предотврашенной катастрофы вырастает до всеобщей смуты и полноценной гражданской войны.

А я-то, дурак, поверил Михаилу Виноградову, что в целом система неплохо перенесла испытание и доказала свою устойчивость. Оказывается, все висело на волоске, вон Лукашенко говорит, что Путин вообще не мог дозвониться Пригожину – тот трубку не брал.

Затем началось какое-то неприличное заискивание перед силовиками: спасибо вам, что не пустили, прикрыли, остановили, порвали как грелку на ПМЭФ. Кто кого остановил? Пять тысяч бандюков прошли как нож сквозь масло пол-России, почти не встречая сопротивления, блокировали кучу военных объектов, включая несколько аэропортов и комендный центр управления всем Южным фронтом, насбивали кучу вертолетов, которые их пытались атаковать и ушли только потому, что там кто-то кому-то сделал неприличное предложение, от которого нельзя отказаться.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Создается впечатление, что Путин воспринял все настолько эмоционально, что дал свечу. Несмотря на громкие слова и страшные глаза, он выглядит напуганным.

Этот комичный мини-парад — привет от старика Фрейда. Ему просто нужно видеть военных вокруг себя. Много военных. Больших, в форме, с оружием. Так ему спокойнее спится.

Владимир Пастухов, t.me

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