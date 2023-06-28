«В консульство точно обращаться не буду» 28.06.2023, 11:04

Истории белорусских политбеженцев, у которых за рубежом истекли сроки действия паспортов.

По разным оценкам, после августа 2020 года из Беларуси уехали сотни тысяч человек. Большая часть из них не возвращается в страну, опасаясь политического преследования. Рано или поздно все эти люди столкнутся с проблемой замены белорусских документов, передает «Радыё Свабода».

«Его делают очень долго повсюду, кроме Варшавы»

Марина (имя изменено — прим.) живет в Польше около 6-7 лет. В прошлом году у девушки закончился белорусский паспорт, а в Польше она находилась по визе, которая продлевалась из-за пандемии ковида. Марина имеет временный вид на жительство в Польше.

- У меня заканчивался паспорт в августе прошлого года, — рассказывает белоруска. - И я думала, ехать домой или нет. Я хотела увидеть свою бабушку, но было сложно сказать, получу ли визу позже, какие меры нужно предпринять, чтобы выехать, и если я приеду в Беларусь, то не заведут ли какое-то дело на меня. Ну и денег на адвоката, если что, у меня не было. Поэтому в июле я подавалась на дополнительную защиту (процедура получения убежища в Польше, один из вариантов политбеженства — прим.), за неделю-две перед тем, как у меня закончился паспорт. Подавалась я в Кракове и было ок, потому что я хорошо говорю по-польски, а это очень важно в любых таких местах, так как есть шанс, что будут хорошо к тебе относиться».

При подаче Марину, по ее словам, опросили, взяли отпечатки пальцев и приняли документы.

«Процедура длилась, кажется, 2-3 месяца. Все это время я не могла работать и получала от государства субсидию в размере 700-800 злотых. У меня забрали паспорт, и вместо него была такая зеленая бумажка. Но проблема в том, что Почта в Польше работает по своим правилам и иногда не удавалось получить деньги или важные документы. Но просто надо придти в другой день, посмотреть, чтобы был другой сотрудник».

После того, как человек подается на охрану, можно также податься на программу IPI (Pomoc integracyjna - интеграционная помощь), говорит Марина. Во время такой программы человек должен ежемесячно звонить в специальные органы, сообщать, что он учится, высылать платежки за квартиру. Позже девушке нужно было ждать около 2-3 месяцев, чтобы получить вид на жительство. После его получения Марина пыталась податься на проездной документ для иностранцев, который вместе с видом на жительство позволяет путешествовать за пределами Польши.

«Чтобы сделать этот документ, нужно прописаться по месту жительства, а в Кракове мне попалась такая женщина, что она не могла меня зарегистрировать, так как у меня не было паспорта. Получается, я только вот сейчас смогла прописаться и податься на этот документ. Его делают очень долго повсюду, кроме Варшавы, так как я его пыталась сделать в Катовицах и в Кракове. Делают минимум 2 месяца, и то это сказка», - рассказывает белоруска.

Марина говорит, что планирует важную поездку в июле и поэтому, чтобы ускорить процесс получения документа, попросила знакомых зарегистрировать ее в Варшаве.

«Так я подалась в Варшаве. Тебе дают такой код, по которому можешь смотреть на странице через интернет, когда твой документ будет готов. В общем в месте, где принимают документы, очень классные люди, они тебе помогут. Меня женщина приняла за пять минут до окончания работы и сказала: «О, у тебя чего-то не хватает, но ты или твои родители могут завтра донести это».

«Все решается, все дадут. Просто нужно подготовиться»

Белоруска Инга уже получила польский проездной документ. Женщина выехала из Беларуси в декабре 2021 года в Украину, а в марте 2022 года попала в Польшу.

«У меня не было визы. Я получила статус международной защиты, и в начале февраля закончился паспорт. Поехала в Жешув, Подкарпатское воеводство, в местную администрацию. В ужонде (польское название администрации города — прим.) долго не понимали, чего я от них хочу. Путали меня с украинкой, хотели, чтобы я приехала с переводчиком, а где его взять?.. Потом я написала заявление на имя воеводы о своих правах и уехала».

Через некоторое время, около месяца, Инге позвонили и сказали приехать подать документы на получение проездного документа.

«Надо было заплатить 350 злотых и ждать. Потом вышел указ Анджея Дуды о содействии белорусам в получении документов. Тогда я поехала снова в ужонд, так как думала, что обо мне забыли. Мне сказали, что документ не готов. Я попросила, чтобы мне вернули деньги согласно изменениям в законодательстве. Все распечатала на польском языке, но мне сказали, что ничего подобного нет. Короче, 9 мая позвонили и сообщили, что документ готов, уже 10-го я его забрала, но денег мне так и не вернули».

Получается, проездной документ стоит 350 злотых, выдается на один год и из двенадцати месяцев делается три, говорит Инга.

«Но есть и хорошие новости: водительские права мне сделали за месяц, как и обещали. Это стоило 100 злотых, но еще 150 — нотариальный перевод белорусских прав».

Людям, попавшим в подобную ситуацию, Инга все равно советует делать польский проездной документ.

«Все решается, все дадут. Просто нужно подготовиться, приносить распечатки на польском языке, так как много чиновников не понимают, что такое международная защита. Я так же водительские права меняла, приносила распечатки, объясняла, почему они не могут отправить запрос в Беларусь. А с программой IPI (Pomoc integracyjna, интеграционная помощь) еще сложнее, ведь мы здесь первые, кто под нее подпал. В OPS (Ośrodek Pomocy Społecznej, центр социальной помощи) об этом не слышали. Но все в порядке, главное самому разобраться. В общем, стоит отметить, что мы имеем дело с Подкарпатским воеводством, где раньше белорусов не видели. Например, в нашем городе белорусов только шестеро».

«В консульство точно обращаться не буду»

У Александра (имя изменено) белорусский паспорт закончился в начале июня.

- В консульство точно обращаться не буду, так как страх немного есть, что могут забрать на родину. О ситуации, что не могу никуда поехать по Евросоюзу, не сильно волнуюсь, так как никуда пока не собираюсь.

Пока Александр имеет вид на жительство в Польше, это единственный его действующий документ.

- В дальнейшем планирую сделать проездной документ, он заменит белорусский паспорт. И с ним можно путешествовать.

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