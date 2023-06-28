После суток штурмов ВСУ мощно продвинулись на Запорожском направлении 28.06.2023, 11:11

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Фото: EPA

Боец 47-й бригады рассказал о прорыве российской линии окопов.

Украинские военные сильно продвинулись на Запорожском направлении. Во вторник, 27 июня, были сутки штурмов, которые прошли достаточно успешно.

Об этом рассказал главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус («Магура») в видео, опубликованном в Telegram, не вдаваясь в детали и не называя основных мест продвижения военных ВСУ.

«У нас вчера (27 июня – ред.) были сутки штурмов. Мы подвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Сейчас видео я снимаю с окопов российских оккупантов. Здесь куча их трупов. Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше вглубь. Очевидно, что это будет небыстро, потому что оборона у них здесь плотная, очень качественно выстроенная. Все негативные нюансы являются признаком того, что мы успешно делаем свою работу», – рассказал Маркус.

Также он отметил, что украинским бойцам пришлось ночевать буквально на телах российских оккупантов, ведь защитники Украины остались на ночь на захваченной позиции захватчиков, с которой теперь будут продвигаться дальше.

«Крайняя позиция, которую мы вчера взяли, там была очень маленькая траншейка, но мы вынуждены были всю ночь провести там, обороняя ее, чтобы сейчас продвигаться дальше... мы были вынуждены остаться на этой позиции на всю ночь. Траншейка узенькая и вся усыпана телами оккупантов. Мы пытались как-то спать по очереди, чтобы отдохнуть. И собственно мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта я еще не имел, честно говоря», – отметил главный сержант.

Маркус сообщил, что украинские воины будут продвигать дальше и попытаются захватить врагов на следующих позициях врасплох.

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