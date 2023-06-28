«Пожили месяц, и тараканы пошли в «поход» 4 28.06.2023, 11:17

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В общежитии Вилейского колледжа не могут жить даже те, кому некуда идти.

В Вилейке молодая мать с ребенком не выжила в общежитии с тараканами, обшарпанными стенами, ужасным туалетом, единственным душем на общежитие и оплатой 100 долларов в месяц. Наталья рассказала свою историю kraj.by и добавила свои снимки.

В девятиэтажном общежитии на улице Гагарина, 2 в Вилейке Наталья со своим сыном прожила восемь месяцев. Женщина рассказывает, что оплата постоянно поднималась, но, когда таракан залез в носик ее ребенка, она не выдержала и съехала. Общежитие принадлежит учреждению образования «Вилейский государственный колледж».

Наталья с сыном заселились в общежитие в мае 2022 года. Мальчику тогда было полгода. Им предоставили комнату в блоке на третьем этаже. Блок состоит из четырех комнат с общим туалетом. А душ — один в общежитии, он находится на первом этаже. Плата сначала была 180 рублей в месяц.

Пожили месяц, и «тараканы пошли в поход», рассказывает молодая мать. Однажды таракан заполз в носик ребенка.

А в другой раз с потолка отвалился кусок штукатурки и чуть не попал в голову сыну.

Потом каждый месяц стала подниматься плата за проживание — в среднем на 30 рублей.

Бухгалтер объясняла это тем, что за эту цену поднимают зарплату вахтерам. В результате плата за комнату выросла до 100 долларов. Из 605 рублей детских денег почти половину приходилось отдавать за общежитие.

«Лучше жить с бомжами на улице, чем в таком общежитии», — решила Наталья и съехала. Ей удалось снять квартиру в центре Вилейки с мебелью, без тараканов стоимостью 160 рублей в месяц.

Директор Вилейского государственного колледжа Сергей Коваленок объяснил редакции, что колледж ограничен в средствах. Бюджетных денег на общежитие не дают, содержат здание только за счет жильцов.

«Ни одна проверка не выявила нарушений законодательства по начислению платы за общежитие», — говорит Коваленок.

Также он обвинил жителей общежития: мол, они далеко не всегда придерживаются правил проживания, «ломают двери и сантехнику», мусор за собой убирают нерегулярно, что и позволяет плодить тех же тараканов.

«В конце концов есть ведь в городе общежития, принадлежащие ЖКХ. У себя мы никого не держим», — резюмировал директор колледжа.

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