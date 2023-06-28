Политолог: Страх и паранойя Путина усилятся 1 28.06.2023, 11:22

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Владимир Фесенко

Россияне с интересом смотрели бесплатное реалити-шоу «рейд на Москву».

Мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против российской власти нанес серьезный удар лично по Путину. Как кремлевские элиты отреагировали на унижение российского диктатора? Об этом сайт Charter97.org спросил известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко:

— Они испугались. Что-то похожее было, кстати, в начале войны. После 24 февраля никто же не знал, что будет дальше. Ничего подобного при Путине не было, чеченские войны были до того, как он стал президентом. Собственно, Вторая чеченская война стала трамплином для путинского президенства.

Однако угрозы для Москвы, когда свои же военные попытались повлиять на действия властей, скажем, угрожали столице, такого никогда не было. Поэтому, конечно, испугались, часть затихла, часть поддержала Путина, видимо, была команда, особенно для губернаторов, но значительная часть чиновников промолчала, промолчала даже часть пропагандистов.

Например, многие обратили внимание, что сбежала из Москвы «на выходные» Маргарита Симоньян. И всю субботу она молчала, вся пропагандистская машина Путина захлебнулась.

Когда появилось его видеообращение — начали говорить, что надо поддержать президента, сплотиться вокруг него. Начали запускать информацию и про батальон «Ахмат», который идет на Ростов. Но реально испугались очень многие, поэтому бегство бизнесменов и чиновников — это очень показательная тенденция.

По некоторым данным Путин тоже улетел на Валдай, ушли в подполье и Шойгу с Герасимовым, о их пребывании ничего не было известно, никаких публичных заявлений они не делали. Это тоже очень симптоматично.

Вопреки тому, что сказал сам Путин, что якобы там «все сплотились для защиты России», большая часть либо разбежалась, либо испугалась и никак не противодействовала Пригожину.

Интересно и другое, реакция простых людей. На это тоже стоит обратить внимание, потому что простые россияне не стали грудью на защиту Путина. Многие из тех, кто помнит начало 90-х годов, вспоминают, когда был путч ГКЧП в Москве, тогда ведь москвичи перекрывали дороги, было трое погибших. А почему погибли? Потому что они перекрывали дороги танкам и БМП, трое погибли, потому что там один из молодых танкистов перестарался, психанул и в итоге задавил людей.

Люди на асфальт ложились, не пускали их. Ничего подобного в субботу 24-го июня не было. А вот симпатию к «пригожинцам» часть людей выражали, но не пошли за ними. Большинство россиян с любопытством наблюдали спектакль: кто победит?

Чем-то мне это напомнило 93-й год, когда был конфликт между Ельциным и парламентом, очень многие москвичи пришли и наблюдали, как стреляли по «Белому дому» прямой наводкой танки. Сейчас все с интересом смотрели такое бесплатное реалити-шоу «рейд на Москву».

Наблюдали, подходили, общались, интересовались. Это ведь тоже тенденция. Как оказалось, в путинской России, где большинство доверяет Путину, но большинство не встало грудью на защиту Москвы. Наоборот, думаю, что многие даже хотели бы, чтобы наказали тех же москвичей. Вот это тоже неприятная тенденция для Путина. Думаю, что страх и паранойя главы Кремля в результате этого неудавшегося путча только усилятся.

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