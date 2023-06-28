Деньги или новая пара даже через год: как вернуть обувь по гарантии в Польше 28.06.2023, 11:32

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Белорусы поделились личным опытом.

Согласно польскому закону, каждый магазин может самостоятельно решать, как долго будет действовать гарантия на товар, какая компенсация будет предложена покупателю, а также в каких случаях гарантия не действует. Беларусы Польши рассказали MOST, как возвращали обувь по гарантии через несколько месяцев и даже сезонов после покупки.

Николай (имя героя изменено) из Варшавы возвращал по гарантии обувь в крупные спортивные магазины: Decathlon и Nike.

Мужчина говорит, что в вопросах возврата самый клиентоориентированный магазин – Decathlon. Когда Александр обратился с возвратом детских кроссовок, которые порвались, в магазине их без проблем приняли и вернули деньги на карту в этот же день.

В другой паре детских кроссовок, купленных в онлайн-магазине Nike, через год носки оторвалась подошва. Мужчина оформил возврат через личный кабинет и отправил обувь в магазин. Через две-три недели магазин вернул деньги.

Анна из Белостока дважды возвращала в магазины спортивную обувь по гарантии.

В первый раз — в магазин 50style через четыре месяца после покупки, во второй раз — кроссовки Nike в Sizeer примерно через девять месяцев. Оба раза кроссовки приняли по гарантии и вернули деньги примерно в течение двух недель.

В обоих случаях девушка сохраняла оригинальную коробку от обуви и товарный чек.

Дарья из Познани возвращала в магазин ССС кеды прошлым летом.

Через месяц носки в обуви начала линять краска.

Девушка решила попробовать вернуть обувь в магазин, но на успех особо не надеялась. Сотрудники магазина подтвердили, что это брак, и обувь примут по гарантии. Дарья заполнила формуляр возврата, в графе «причина» девушка написала то, что продиктовали сотрудники, которые сразу же вернули деньги за обувь наличными. Чуть позже Дарья заказала такие же кеды на сайте магазина, только другого цвета — с ними всё оказалось в порядке.

Катажина из города Торунь часто покупает обувь на сайте Eobuwie.

Прошлой осенью она купила кожаные ботинки, на которых были украшения в виде жемчужин. Через несколько недель после покупки с обуви отпала одна жемчужина, затем другая — к весне на ботинках не хватало уже пяти элементов. Девушка сохранила чек от покупки и пришла с ним в пункт eobuwie — вернуть обувь по гарантии.

В формуляре возврата (Formularz zwrotu) она указала, чтобы ей отремонтировали купленную пару. Если такой возможности нет — чтобы заменили на новые, а если это невозможно — вернули деньги. Ровно через месяц на электронную почту беларуске пришло уведомление о возврате денег, а через три дня средства поступили на банковский счет.

Кирилл (имя героя изменено) сдавал ботинки в магазин Rylko по гарантии.

Через два месяца после покупки в ботинках отклеилась часть подошвы. С виду казалось, что достаточно приклеить деталь назад — ботинки не промокали и не разваливались. Беларус заплатил за пару 499 злотых при покупке, поэтому решил обратиться в магазин по гарантийному случаю. Он думал, что пару обуви заменят на такую же новую или вернут деньги. Оказалось, что условиями двухлетней гарантии в Rylko является только ремонт обуви.

Ремонт длился около месяца — на обоих ботинках заменили подошву, вместо того, чтобы приклеить деталь. Кроме долгого ремонта, неприятным фактом стало то, что к моменту возврата новая пара обуви стоила уже 299 злотых вместо 499.

— «Знал бы, как всё будет, просто заклеил бы сам. Пока ботинки ремонтировали, весна наступила», — говорит Кирилл.

Ирена из Белостока возвращала пару мужской обуви, купленной ранее для мужа в аутлете. Через несколько месяцев после покупки в ботинках лопнула подошва. В формуляре возврата женщина указала, что ей подойдет и замена на новую пару, и возврат денежных средств. Ботинки в магазине забрали на экспертизу, которая длилась несколько недель. В результате брак признали и вернули деньги. А муж Ирены заказал новую пару таких же ботинок.

Дарина из Гожува Великопольского год назад возвращала по гарантии босоножки в магазин Cropp. В первый же месяц носки у босоножек отклеилась декоративная часть вдоль подошвы. В магазине приняли обувь по гарантии и без дополнительных вопросов вернули деньги.

Елена из Белостока трижды возвращала обувь по гарантии в Польше.

В стационарный магазин ССС девушка с разницей в год вернула босоножки и кроссовки. У босоножек через два месяца носки треснула подошва, а у кроссовок Sprandi через шесть месяцев носки порвалась тканевая часть. Оба раза обувь приняли только по чеку, без оригинальной коробки. И оба раза предлагали либо возврат денег, либо выбрать любую другую пару обуви с доплатой или возвратом разницы в стоимости.

«Вопрос решился в течение десяти минут там же, в магазине, нужен был только чек», — говорит Елена.

В онлайн-магазин streetstyle24 девушка возвращала кроссовки New Balance — они порвались вдоль подошвы спустя пять месяцев после покупки.

При возврате в онлайн-магазин, по словам девушки, оказалось больше бюрократии. Нужно было распечатать и заполнить специальную форму с сайта, положить ее в оригинальную коробку с обувью, приложить распечатку из банкинга, отправить почтой на адрес магазина и ждать решения.

По регламенту, который есть на сайте магазина, в течение двух недель после получения обуви магазин проводит экспертизу и сообщает покупателю, подходит ли этот случай под гарантию.

Елена говорит, что после отправки посылки она подождала около трёх недель и, не дождавшись ответа, сама написала электронное письмо в магазин с вопросом о статусе заявки. В течение этого же дня магазин одобрил возврат, а через пять дней деньги вернулись на банковский счёт девушки. На всё ушло около месяца.

Заключение

Вернуть деньги за обувь или получить новую пару по гарантии в Польше несложно, даже через несколько сезонов, часто вопрос решается посещением магазина или отправкой посылки. Исключением могут стать отдельные сети. Вот несколько советов, чтобы было проще при необходимости оформить возврат обуви по гарантии:

- Перед покупкой обуви уточните, какие сроки и условия гарантии действуют в конкретном магазине. Эту информацию можно найти на сайте магазина в разделе Reklamacja/Rękojmia или на кассе, попросив распечатку.

- Проверьте, какие документы нужны для гарантийного возврата, например, нужно ли сохранять оригинальную упаковку.

- Сохраняйте товарный чек или распечатку банковского платежа в течение двух лет, даже если вы уверены, что с вашей обувью ничего не случится.

- Ещё стоит помнить о том, что при гарантийном возврате экспертиза, рассмотрение заявки на возврат или ремонт могут занять время, но не должны превышать 14 дней с момента приёма вашей заявки.

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