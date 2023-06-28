Сбежавший Дмитрий Зотиков

28.06.2023, 11:38

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Дмитрий Зотиков

Закупленный во время похода на Москву попкорн еще пригодится.

На самом деле главное событие так называемого мятежа Пригожина - это бегство из Москвы самого Путина и кучки его вип-приближенных. Что означает только то, что им по фиг судьба столицы («Никому никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова»).

Ну и, конечно, проявление трусости главнокомандующим самым отрицательным образом скажется на моральном духе армии. Умирать ради испуганного старичка - это совсем уже не то, что умирать за великую и могучую Родину.

Отрицательным плюсом еще и гибель сбитых вагнеровцами летчиков. Которым уделили таки минуту и сразу забыли. Вагнеровцев рубят, летчики падают. Ничего страшного с точки зрения власти не произошло. А вот с точки зрения людей в погонах...

Вот почему Путин теперь активно замазывает ситуацию. Он никогда и никому не простит своего бегства из Москвы. И ведь это не просто повар шел на Москву. Это весь мировой империализм, весь Запад пер. А мы, мол выстояли. Напугали западного ежа в лице Пригожина нашей голой ж**й. За что теперь и наградить не жалко любого, кто не скажет, что Путин трус.

Но вот поможет ли это, и поверят ли люди в погонах очевидной лаже...

Так что закупленный во время похода на Москву попкорн не выкидывайте. Он вам еще пригодится.

Пригожин оказался тем самым мальчиком, который сказал окружающим, что Король на самом деле голый. Ну, какая страна, такой и мальчик. Уголовное прошлое в России не является чем-то позорным. Зачастую даже и наоборот. И если сейчас уголовников из Вагнера возьмут в Росгвардию для охраны порядка, то разве это кого-нибудь удивит? Кроме разве что самих уголовников, которые тут же решат, что вот теперь им карта и поперла.

Сегодня вор, завтра вертухай. Потом президент России. Нормальная карьера в стране. Социальная лестница для социально близких. «Гоп-стоп. Семен засунь ей под ребро». Ей - это Европе. Которая с изумлением смотрит русский водевиль со сбитыми самолетами и награждением непричастных.

Дмитрий Зотиков, t.me

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