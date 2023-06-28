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Куда поставить роутер в квартире: найдено идеальное место

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  • 28.06.2023, 11:40
  • 3,134
Куда поставить роутер в квартире: найдено идеальное место

Если вас не устраивает скорость Wi-Fi соединения, возможно, самое время найти для роутера новое место.

Если вас не устраивает скорость вашего интернет-соединения, а провайдер на жалобы лишь разводит руками и утверждает, что проблема не с его стороны, возможно, время подыскать для сетевой техники новое место.

Современные Wi-Fi сети могут быть достаточно капризными в плане качества сигнала. Так, в доме существуют определенные места, где категорически нельзя ставить маршрутизатор, чтобы не портить интернет соединение. «Униан» собрал общие рекомендации по установке Wi-Fi роутера, которые помогут получить лучший сигнал.

Переставьте свой Wi-Fi роутер, если он стоит:

- Рядом с холодильником, микроволновой печью, беспроводными камерами и Bluetooth-устройствами.

- На солнце, рядом с отопительными приборами или другими источниками тепла.

- Возле аквариумов: во-первых, резервуар с рыбами создает повышенную влажность, во-вторых, вода препятствует прохождению радиоволн, снижая их силу и дальность распространения.

- В подвале или чердаке; местах, где сигнал может быть ослаблен из-за бетонных стен или потолков.

Также не стоит забывать и о размещении антенн на маршрутизаторе. Если на вашем роутере их больше двух, не рекомендуется направлять их все в одном направлении. Это связано с принципом работы антенн и распространением сигнала.

Чтобы получить наилучшее покрытие и сигнал Wi-Fi, рекомендуется распределить антенны роутера в разные направления. Например, можно попробовать направить одну антенну горизонтально, а другую вертикально. Это поможет улучшить охват сигнала и минимизировать возможные слабые зоны в вашей сети.

В поисках идеального места для роутера

Wi-Fi роутер должен находиться как можно выше от пола, потому что сигнал от роутера распространяется дугообразно. Если устройство находится на полу, значительная часть энергии сигнала будет банально уходить в землю без должного охвата помещения.

Разместите роутер в геометрическом центре квартиры (или дома), чтобы сигнал равномерно покрывал все помещения. Оптимальной высотой является 1,5-2 метра. Но чем выше – тем лучше.

Как правило, оптимальной точкой расположения является коридор, так как сигнал легко распространяется до ближайших комнат. Правда, есть один момент – роутер придется закрепить на стене, а это может потребовать определенных ухищрений.

При этом, стоит понимать, что каждый дом и квартира имеют уникальные особенности, и оптимальное место для размещения роутера может немного отличаться. Рекомендуется провести небольшие тесты, проверить качество сигнала в разных местах и выбрать то, которое обеспечивает наилучшую производительность Wi-Fi в вашем конкретном случае.

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