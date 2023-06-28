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Пионтковский: «Партия почетной капитуляции» решила две задачи по время мятежа Пригожина

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  • 28.06.2023, 11:50
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Пионтковский: «Партия почетной капитуляции» решила две задачи по время мятежа Пригожина
Андрей Пионтковский

Путч был успешен.

Мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер» был успешен, он приведет к сворачиванию «спецоперации». Мятеж ЧВК «Вагнер» был организован влиятельной группой лиц в Кремле, выступающих за прекращение войны. Ее можно охарактеризовать как «партию почетной капитуляции».

Об этом в своем блоге пишет известный российский политолог Андрей Пионтковский.

«23–24 июня «партия почетной капитуляции» провела активнейшее мероприятие. Россия предстала в глазах своего населения и внешнего мира как failed state (несостоявшееся государство - англ.). Апофеозом стало взятие уголовником-наемником (Евгением Пригожиным - ред.) без единого выстрела (и даже без кувалды) Штаба ЮВО», - рассказал Пионтковский.

Он уточнил, что особо сильное впечатление произвел разговор Пригожина в захваченном штабе с генерал-лейтенантами ВС РФ, которые командуют «спецоперацией». Командующие довольно жалко выглядели, пытаясь уговорить главаря повстанцев прекратить мятеж.

По его мнению, «пригожинский мятеж» имел две важные цели, которые были успешно решены. Во-первых, это сильно напугало мнение диктатора РФ Владимира Путина - он сбежал из Москвы. Он увидел кадры ликующего Ростова-на-Дону, встречавшего повстанцев, и осознал, что у него нет поддержки ни народа, ни силовиков, ни армии.

Вторая цель - усиление антивоенных настроений в российском обществе. Восстание Пригожина показало, что «спецоперация» ведет страну к гражданской войне и возможному распаду.

От хваленой путинской стабильности не осталось ничего. А это значит, что надо как можно быстрее сворачивать агрессию.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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