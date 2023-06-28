ГУР: У Путина случился политический инфаркт 1 28.06.2023, 12:04

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Кремль будет еще долго лихорадить из-за марша «вагнеровцев» на Москву.

«Переворот» Пригожина мощно ударил по якобы монолитной российской власти и подорвал ее основы. А последствия действий Евгения Пригожина будут ощущаться еще долго.

Также и для главы РФ Владимира Путина это персональный удар, как бы он сейчас не пытался выглядеть хорошо после всего, что произошло.

Об этом «24 каналу» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Если говорить о политическом здоровье российского диктатора, то «мятеж Пригожина» для Путина стал политическим инфарктом.

«Пока его «откачали», но весь мир видит, что «здоровье» у российского узурпатора в политическом смысле и не только, уж точно не то, что было раньше», – подчеркнул представитель ГУР.

У него нет контроля над ситуацией, нет силовиков, готовых быстро решать какую-либо проблему. Эти силовики могут только разгонять студентов или бабушек с плакатами, сажать кого-то за решетку, а также брать взятки.

Вся боеспособная группировка россиян находится на временно оккупированных территориях. А внутри России остались «мох и болото». Это убегающие люди не оказывали никакого сопротивления против вагнеровцев. Более того, местами присоединялись к ним. Также без боя сдавали целые воинские части.

«Ни одного человека с плакатами в поддержку Путина не вышло на территории этого огромного образования», – заметил Юсов.

Также не было ни одного организованного сопротивления подразделениям ППК «Вагнера». Помимо действия армейской авиации. Но часть приказов, отдававшихся пилотам, не была исполнена.

То есть ударов авиаций по колонне вагнеровцев, которые мы видели, должно быть больше. Но люди отказывались выполнять приказы.

«Это то, что видит весь мир и понимает, что «царь уже не настоящий» и переговоры можно проводить не только с ним и не на тех условиях, о которых уже говорилось», - подчеркнул представитель ГУР.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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