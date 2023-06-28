Дачников обяжут вынести счетчики на столбы 4 28.06.2023, 12:15

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Во сколько эти счетчики обойдутся?

Белэнерго составил памятку для садоводческих товариществах, которые будут передавать свои линии электропередач как воздушные, так и кабельные, а также трансформаторные подстанции на баланс их специализированных организаций. Этот процесс, по указу Лукашенко №155, который был принят 30 мая 2023 упрощен. Передача начнется со 2 декабря 2023 года.

В частности, Белэнерго определились с видами индивидуальных электросчетчиков, которые дачников обяжут вынести из своих дачных домов на электрические столбы возле дач. Без наличия таких счетчиков садоводческие товарищества не передадут, а энергетики не примут сети на свое обслуживание.

Белэнерго хочет видеть возле дома каждого дачника многотарифные (не менее четырех тарифов) электронные счетчики с цифровым интерфейсом и классом точности не ниже 1,0. Типы этих счетчиков должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь отметку о прохождении государственной поверки.

Такой электронный счетчик (о том, сколько он стоил вместе с установкой - здесь) должен быть установлен вне дома, за границей либо на границе земельного участка в отдельном запираемом выносном щитке. Такой выносной счетчик можно установить на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к садовому домику.

Белэнерго не будет возражать, если вместо выносного электронного счетчика дачники установят SPLIT-счетчик (его цена от 500 руб. и выше). Это электронное интеллектуальное устройство, которое делится на две части (измерительную и потребительскую). Измерительный блок устанавливается в недоступном для потребителей месте на труднодоступной высоте на опоре электростолба.

Выносные счетчики должны быть оборудованы смотровым окном для удобства снятия показаний и быть антивандальными. Для обеспечения электробезопасности также рекомендуется установить дифференциальный автоматический выключатель (диффавтомат).

В каждом садоводческом товариществе должны быть однотипные выносные счетчики. Электросетевые предприятия готовы оказать помощь садоводческим товариществам в установке выносных щитков учета электроэнергии.

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