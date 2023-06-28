Удар бумеранга 1 28.06.2023, 12:50

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Как российских оккупантов «обнуляют» свои соотечественники.

Военнослужащие российской оккупационной армии гибнут не только от рук защитников Украины, но и от своих соотечественников. Иначе как ударом бумеранга это не назовешь: все они мечтали воевать на территории нашей страны, а теперь превратились в «груз 200», пишет obozrevatel.com.

«Вагнеровцы» проредили летный состав оккупантов

Самое результативное «самоуничтожение» произошло на территории России во время мятежа главаря так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Авиация РФ понесла рекордные потери в воздухе за все время войны: за один день – шесть вертолетов и один самолет.

По данным аффилированного с Воздушно-космическими силами ВС РФ Telegram-канала Fighterbomber, погибли 13 летчиков. Еще один канал оккупантов «Рыбарь», который ведет бывший сотрудник минобороны РФ, сообщал о более 20 погибших – тоже летчиках. В их числе и экипаж сбитого «вагнеровцами» в Воронежской области ИЛ-22В.

Это командир корабля Артем Шароглазов, командир корабля – инструктор Артем Милованов, штурман Генадий Белякин, помощник командира корабля Никита Голубев, бортовой инженер Виктор Попов, техник Игорь Волочилов, бортовой механик Алексей Скрыков, радист Сергей Старушок, начальник узла связи Александр Свиридов и старший радист Виктор Подрепный.

Почти все они жили в Иваново, а один из них – Сергей Старушок – родился в Украине. Но как и другие военнослужащие армии оккупантов, мечтал «поставить на колени» украинцев. А в итоге сам бесславно погиб на территории столь любимой им страны-террориста.

В российских Воздушно-космических силах до сих пор в шоке не только от гибели летчиков, но и от того, что за их убийство никто не ответит. В нарушение всех норм законодательства начатое ФСБ уголовное дело было закрыто по приказу напуганного рейдом «вагнеровцев» Путина – это стало следствием договоренности с Пригожиным.

Президент РФ во время карикатурного награждения военных, якобы героически предотвративших гражданскую войну, заявил, что «они погибли, защищая отечество».

После такого позора в российском сегменте Telegram обсуждают, что теперь военнослужащие армии РФ много раз подумают, выполнять ли приказы руководства.

Мечтал попасть на войну – убили свои

Военнослужащие оккупационной армии гибнут от рук своих же и в Украине. На временно оккупированной части Луганской области был убит мобилизованный гражданин РФ Виктор Петров.

До призыва 40-летний мужчина работал в семейном фермерском хозяйстве в Сосновке Иркутской области. После того, как он узнал о начале полномасштабного вторжения России в Украину, рвался на войну добровольцем, но в итоге уехал туда по мобилизации 29 сентября.

Два месяца он проходил слаживание в Югре, а в этом году служил в военной части Сорокино Луганской области (оккупанты продолжают называть его Краснодон). Мать мужчины рассказала редакции «Осторожно, новости», что созванивалась с сыном почти каждый день. За день до смерти они разговаривали по видеосвязи: 8 мая он просил прислать ему экипировку и рассказывал о планах на жизнь, а уже на следующий день командир дивизии сообщил матери, что Виктор якобы покончил с собой.

В армии заявили, что рядовой Петров повесился в туалете военной части, а его тело обнаружили сослуживцы в 11:30. Однако один из военных рассказал женщине, что видел тело Виктора еще в 11:00 – и не в туалете, а на территории палаточного лагеря, возле трупа стояла толпа офицеров военной полиции.

До этого Виктор рассказывал матери, что в начале апреля сотрудники военной полиции пытали его. Офицеры подвесили его за крюк на территории части и избивали резиновыми дубинками, душили, надев на шею трико. Когда военный стал задыхаться, его отправили в больницу: оказалось, что ему сломали три ребра.

Виктор говорил, что пытками офицеры «лечат» алкоголизм среди личного состава; регулярным избиениям также подвергались многие его сослуживцы – даже те, кто вообще не пил.

После выписки из больницы Петрова поселили в казарму военной полиции, фактически до момента смерти он полностью находился под их контролем.

Итог один

Таких случаев, рассказали в украинской разведке, немало. Больше всего россияне убивают своих сослуживцев на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – преимущественно туда отправляют мобилизованных из России, часть которых отдают в подчинение «местным».

Рассчитывать на нормальное расследование родственникам убитых российских военнослужащих не приходится. Одни еще пытаются «добиться справедливости», другие получают денежную компенсацию и пытаются с этим жить. «Но никто не задумывается, что если бы не желание их «героев» служить в армии страны-агрессора и участвовать в преступной войне, то они были бы живы», – говорит офицер.

Удар бумеранга и рекордные потери: как российских оккупантов «обнуляют» свои соотечественники

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ на территории Украины составили уже больше 227 тыс. оккупантов. И эта цифра будет только расти.

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