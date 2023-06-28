Ученые обнаружили туманность в форме кошачьей морды 4 28.06.2023, 12:54

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Фото: Inverse

Она находится на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли.

Астрономы наконец-то обнаружили «космическую кошку» в туманности на расстоянии 15 000 световых лет от Земли, пишет Inverse (перевод - «Фокус»).

Иногда, если посмотреть на облака, то они могут принимать форму разных животных или других известных объектов. Конечно же это оптическая иллюзия, но тем не менее поиск таких причудливых облаков доставляет удовольствие некоторым людям.

То же самое, то есть, образы разных земных животных или других известных нам объектов, можно обнаружить и на изображениях космоса. Например, туманность под названием Sh2-284, расположенная в 15 тысячах световых лет от нас, немного похожа на ухмыляющуюся кошку (если очень хорошо присмотреться).

Примерная ширина этой туманности составляет 150 световых лет и снимок этого объекта сделал телескоп VLT Европейской южной обсерватории, расположенный в Чили. Астрономы представили новое изображение 27 июня.

Туманность Sh2-284 – это скопление плотного газа и пыли, в котором формируются новые звезды

Фото: Inverse

Туманность Sh2-284 – это скопление плотного газа и пыли, в котором формируются новые звезды. Особенно яркий регион с новыми звездами получил названием Dolidze 25 и его можно увидеть в центре снимка, немного ниже «носа космической кошки».

Здесь находятся молодые очень массивные звезды, которые выпускают сильное излучение и потоки звездного ветра, благодаря чему электроны вырываются из окружающих облаков газообразного водорода. Этот ионизированный или электрически заряженный газообразный водород светится ярко-оранжевым и красным цветом на снимке туманности. Таким образом можно сказать, что здесь изображена «рыжая кошка».

Звездные ветры, исходящие от звезд в регионе Dolidze 25, также выталкивают газ из этого скопления и вырезают пустое пространство в центре туманности. Также переносимый звездными ветрами газ образует более плотные комки материи, из которых появятся новые звезды.

Если внимательно присмотреться к звездному скоплению, то можно увидеть столбы из более плотного газа и пыли, которые являются очень прочными и их не разрушает звездный ветер. В этих столбах появятся свои собственные скопления ярких звезд.

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