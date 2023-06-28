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Воздушный конфуз Путина

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  • 28.06.2023, 12:58
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Воздушный конфуз Путина
Фото: Reuters

Почему авиация РФ не разгромила колонну «Вагнера».

Когда 24 июня наемники группы Вагнера продвигались к Москве, они практически не встретили сопротивления на земле, зато попали под удар российской авиации. При этом больше пострадали нападающие, вероятно, был сбит один самолет и шесть вертолетов. Армия РФ потеряла квалифицированных летчиков и получила чувствительный удар по репутации. Что произошло — выясняло издание The Economist.

Аналитики нидерландской исследовательской группы Oryx собрали всю доступную информацию о поражении мятежниками летательных аппаратов на пути в Москву.

Итак, крупнейшей потерей Военно-космических сил России стал четырехмоторный воздушный командный пункт управления Ил-22М. Это модифицированный авиалайнер Ил-18, оснащенный коммуникационным и вычислительным оборудованием, офицеры на его борту могут контролировать операции на земле. Экипаж состоит из десяти человек, все они, как сообщается, погибли.

Среди потерянных вертолетов:

— один ударный Ка-52;

— один штурмовой Ми-35;

— четыре транспортных Ми-8. Три из них являются редкими вариантами вертолетов-постановщиков помех радарам и средствам связи противника.

«Мы сожалеем, что были вынуждены сбить летательные аппараты, но они сбрасывали бомбы и наносили ракетные удары», — объяснял случившееся главарь Вагнера Евгений Пригожин.

Как отмечает The Economist, сообщений о сбитых российских истребителях не поступало, хотя они, очевидно, бомбили колонны мятежников, как показали эти драматические кадры с видеорегистратора.

С вертолетами вышло иначе. Ударные Ка-52 снабжены управляемыми ракетами и пушками. Хотя Ми-8 — это транспортники транспортными, там также есть ракетные установки, эти машины часто совершали нападения в Украине.

Колонны Вагнера, которые двигались по главным шоссе, должны были бы стать легкой мишенью для авиаударов с вертолетов, предполагают журналисты. Издание напоминает, как более 1000 иракских автомобилей были уничтожены американскими войсками на «шоссе смерти» между Кувейтом и Ираком в 1991 году.

«Кажется, нынешняя встреча также закончилась с сухим счетом, но уже в пользу тех, кто был на земле», — констатирует The Economist.

Как это случилось?

Министерство обороны США указывало, что Вагнер использует широкий спектр российской военной техники, в частности зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Он установлен на грузовике, имеет радар, связанный со сдвоенной 30-мм автоматической пушкой, а также до 12 ракет «земля-воздух». Вагнеровцы также обладали переносными ЗРК.

«Инциденты с дружественным огнем не являются редкостью для российской противовоздушной обороны. Российские вертолеты понесли значительные потери в Украине и теперь, как правило, держатся низко, чтобы избежать попадания ракет «земля-воздух». Неспособность российских вертолетов остановить или хотя бы замедлить продвижение Вагнера может быть еще одним признаком того, что их эффективность на фоне современной противовоздушной обороны ограничена», — говорится в публикации.

Пока нет информации о том, из чего именно сбили самолет и почему воздушный командно-диспетчерский пункт оказался в опасной близости от зоны передвижения колонны.

По словам Пригожина, потери Вагнера в результате воздушных атак составили двое погибших и несколько раненых. Точных данных о гибели летчиков нет; группа военных аналитиков Janes предполагает, что всего 29 военнослужащих российских Воздушно-космических сил погибли в сбитых летательных аппаратах.

«Эти смерти могут быть политически более важны, чем потери дорогостоящего оборудования. Самолет никто не оплакивает, а погибший пилот — другое дело. Короткий мятеж Пригожина не был бескровным, и россияне могут быть недовольны тем, что военнослужащие погибли, а убийц к ответственности не привлекут», — резюмирует The Economist.

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