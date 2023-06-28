В минской «элитке» продают квартиру, в которой остановилось время 6 28.06.2023, 13:08

3,596

Там есть многие атрибуты жизни «успешного советского человека».

В длинном красном доме на Максима Танка в Минске на продажу выставили квартиру, в которой остановилось время. Там есть многие атрибуты жизни успешного советского человека: и паркет елочкой, и добротная секция и даже две лоджии. Смотрим, в какой обстановке жила интеллигенция в начале 80-х, пишет realt.by.

Этот километровый дом на Танка (раньше — на Танковой) называют Красным. Но на самом деле, это разные дома, которые примыкают друг к другу. Их строили с середины 70-х и до конца 80-х по чешскому или улучшенному проекту. Для них характерны просторные планировки с большими кухнями, в квартирах могло быть несколько лоджий. В этих домах жили представители номенклатуры, научные сотрудники и творческая интеллигенция. Например, в доме № 10 с 1978 по 2003 год жил классик белорусской литературы Василь Быков.

А недавно в доме № 16 на Танка, который сдали в 1984 году, выставили на продажу двухкомнатную квартиру на девятом этаже. Площадь — 56,2 метра. Кухня — 7,7 квадрата. Планировка вот такая:

Но более интересный тут интерьер, который практически в неизменном виде сохранился с середины 80-х. Тут и паркет елочкой, и советская мебель, и стенка, и даже те самые рога.

Из общей картины выбиваются только окна ПВХ, современный телевизор и газовая плита.

В квартире две лоджии, а также есть кладовка. Такого набора не было в массовых многоэтажках для советских людей.

Подъезд — просторный. Из окон квартиры открывается неплохой вид.

Квартира стоит 82 тысячи долларов. Метр выходит 1459 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».