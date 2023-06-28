закрыть
28 июня 2023, среда, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В минской «элитке» продают квартиру, в которой остановилось время

6
  • 28.06.2023, 13:08
  • 3,596
В минской «элитке» продают квартиру, в которой остановилось время

Там есть многие атрибуты жизни «успешного советского человека».

В длинном красном доме на Максима Танка в Минске на продажу выставили квартиру, в которой остановилось время. Там есть многие атрибуты жизни успешного советского человека: и паркет елочкой, и добротная секция и даже две лоджии. Смотрим, в какой обстановке жила интеллигенция в начале 80-х, пишет realt.by.

Этот километровый дом на Танка (раньше — на Танковой) называют Красным. Но на самом деле, это разные дома, которые примыкают друг к другу. Их строили с середины 70-х и до конца 80-х по чешскому или улучшенному проекту. Для них характерны просторные планировки с большими кухнями, в квартирах могло быть несколько лоджий. В этих домах жили представители номенклатуры, научные сотрудники и творческая интеллигенция. Например, в доме № 10 с 1978 по 2003 год жил классик белорусской литературы Василь Быков.

А недавно в доме № 16 на Танка, который сдали в 1984 году, выставили на продажу двухкомнатную квартиру на девятом этаже. Площадь — 56,2 метра. Кухня — 7,7 квадрата. Планировка вот такая:

Но более интересный тут интерьер, который практически в неизменном виде сохранился с середины 80-х. Тут и паркет елочкой, и советская мебель, и стенка, и даже те самые рога.

Из общей картины выбиваются только окна ПВХ, современный телевизор и газовая плита.

В квартире две лоджии, а также есть кладовка. Такого набора не было в массовых многоэтажках для советских людей.

Подъезд — просторный. Из окон квартиры открывается неплохой вид.

Квартира стоит 82 тысячи долларов. Метр выходит 1459 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников