Семья из Гродно добилась компенсации от страховой за свой неудачный отпуск 28.06.2023, 13:13

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Как ей это удалось?

Семья из Гродно (двое взрослых и ребенок) решила отдохнуть в Мексике и заплатила за это туроператору 7000 рублей. Еще 230 рублей отдали за страховку от невъезда в страну пребывания. Страховой случай как раз и наступил, но компания в компенсации отказала. Семья обратилась в суд и выиграла, сообщает «Онлайнер».

Дарья и Владимир вместе с двухлетним сыном сели в самолет в Варшаве и прилетели в Канкун, но их не выпустили из аэропорта местные пограничники, потому что туристы из Беларуси показались им подозрительными из-за маленького багажа. Этим же самолетом семью отправили назад.

Позже семья обратилась в страховую за компенсацией оплаты тура. Но им заявили, что откажут в выплате якобы из-за нарушения правил въезда в страну, а это не является страховым случаем. Страховая мотивировала свой отказ тем, что семья в Мексике не предоставила подтверждение брони гостиницы и ее оплаты на весь период тура.

И тогда ребята обратились в общество защиты прав потребителей, те помогли составить исковое заявление.

Суды длились в течение трех месяцев. По итогам пяти заседаний принято решение, что страховая должна туристам возместить уплаченные за услугу страхования 230 рублей, убытки в размере 7200 рублей и компенсацию морального вреда в 500 рублей.

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