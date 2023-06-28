Зеленский предложил официально изменить даты трех праздников в Украине 1 28.06.2023, 13:37

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Владимир Зеленский

Речь идет не только о Рождестве.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить дату празднования Рождества в Украине. Также это касается еще двух праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект, который глава государства внес в Раду.

Рождество не 7 января, а 25 декабря

Как говорится в пояснительной записке, большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября на новый - новолианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января.

День Украинской Государственности не 28 июля, а 15-го

В результате изменения даты празднования Рождества переноса требует и День Украинской Государственности. Соответственно, его предлагается перенести с 28 июля на 15 июля.

День защитников и защитниц не 14 октября, а 1-го

Также Украина будет раньше праздновать День защитников и защитниц Украины. Этот праздник предлагают перенести с 14 октября по 1 октября. Поскольку оно связано с украинцами военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Рождество и не только. Зеленский предлагает Раде официально изменить даты трех праздниковФото: Зеленский предлагает Раде официально изменить даты трех праздников (скриншот)

Напомним, что Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 перейти на новый юлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому. Но некоторые все же останутся условно на старых датах.

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