«Лукашенко с Пригожиным в одной лодке»1
- 28.06.2023, 13:39
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Диктатор хорошо осведомлен, что за главой ЧВК «Вагнер» стоят другие люди.
Популярный российский Telegram-канал BRIEF пишет, что «Лукашенко может быть в одной лодке с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным:
— Они давно и хорошо знакомы с «Женей», у них общие взгляды на войну (что она бессмысленно). Именно Лукашенко был модератором сделок «Минск-1», «Минск-2» и 1 раунда «Стамбула-1». В этом смысле они в одной, по крайней мере, идейной лодке.
Причем Лукашенко хорошо осведомлен, о чем говорил публично, что за Пригожиным стоят другие люди, а он лишь менеджер «Вагнера».
С этими влиятельными людьми, главными бенефициарами 24.06, Лукашенко, судя по всему, и встраивается сейчас «постпутинскую реальность».
Ранее версию о том, что Лукашенко участвовал в мятеже Пригожина озвучил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
Такого же мнения придерживается и секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.