Послы Германии и Венгрии покидают Беларусь
- 28.06.2023, 13:49
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Представитель ФРГ дал прощальный прием в Минске.
Посол Германии Манфред Хутерер и посол Венгрии Жолт Чутора покидают Беларусь. Представитель ФРГ по случаю скорого отъезда дал прощальный прием в Минске, венгерский дипломат встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.
Прощальный прием Хутерера прошел в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау. Диппредставительство 28 июня опубликовало снимки «этого радостного и одновременно печального вечера».
Чутора встречался с Алейником 27 июня, обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.