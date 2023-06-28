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Послы Германии и Венгрии покидают Беларусь

  • 28.06.2023, 13:49
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Послы Германии и Венгрии покидают Беларусь

Представитель ФРГ дал прощальный прием в Минске.

Посол Германии Манфред Хутерер и посол Венгрии Жолт Чутора покидают Беларусь. Представитель ФРГ по случаю скорого отъезда дал прощальный прием в Минске, венгерский дипломат встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

Прощальный прием Хутерера прошел в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау. Диппредставительство 28 июня опубликовало снимки «этого радостного и одновременно печального вечера».

Чутора встречался с Алейником 27 июня, обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

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