Политолог: Путин может исчезнуть мгновенно 28.06.2023, 13:51

Главе Кремля активно ищут замену.

Российского диктатора Владимира Путина могут мгновенно выкинуть из президентского кресла страны-агрессора РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену.

Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью «Главреду».

«Дело не в нем. Этот вопрос очень легко решается в Вашингтоне и в Пекине. Как только будет найдена форма устранения и преемник, Путин мгновенно может исчезнуть. Проблема не в фигуре самого Путина, а в том, кто займет его место. Они никак договориться не могут», – отметил политолог.

По его словам, никто не хочет второго Путина – все хотят коллективного управления.

«А это, думаете, легко? Никто друг другу не верит, а Путина надо разом свергать. Вспомните, как Сталина, Ленина, Гитлера убирали – везде было то же самое. То есть как только будет найдена замена Путину, всё пойдет очень быстро», – подчеркнул Небоженко.

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