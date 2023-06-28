Доллар рекордно подорожал на торгах в Минске
- 28.06.2023, 13:51
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Российский рубль упал на минимум за 439 дней.
Сегодня, 28 июня, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова подорожал.
По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,14% — до 3,0149 рубля.
Курс евро остался на уровне торгов 26 июня — 3,2836 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,56% — до 3,5246 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня упал на 0,35% — 4,1581 рубля за 10 юаней.
Как отметили banki24.by, сегодня доллар подорожал четвёртый раз подряд и оказался на максимуме за 456 дней, а российский рубль упал на минимум за 439 дней.