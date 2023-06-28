Путина огрели табуреткой 28.06.2023, 14:03

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Предсказание белорусского добровольца сбылось.

За несколько дней до мятежа главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина известный белорусский спортсмен, чемпион по академической гребле, участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года, боец полка Кастуся Калиновского Павел «Дядька» Шурмей в интервью программе сайта Charter97.org Studio X-97 заявил, что «Путина огреют табуреткой». Предсказание калиновца сбылось:

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— Мы все хотим, чтобы в этом году была уже победа. Но надо настраиваться психологически и готовиться к тому, что в этом году этого не произойдет.

Мы уже говорили о ресурсах России, людских и запасах старой техники. Мое мнение, что, скорее всего, кто-то, извиняюсь за выражение, табуреткой огреет Путина, плюс успехи Украины на фронте, плюс усталость России от войны — вот тогда, возможно, будем говорить о победе.

Вспоминаю то, что нам в советские времена рассказывали про Великую Отечественную войну, преподавали, показывали и внушали. Вот сейчас для Украины Отечественная война, они защищают свое право на жизнь, на существование. Не Украина пришла в Россию, а Россия напала на Украину.

И поэтому уже одно это, зная украинцев как народ, Россия проиграла в то февральское утро, когда совершила акт этой агрессии. Она уже проиграла. Путь к победе может быть долгим, но Россия проиграла уже тогда. На стороне России, возможно, ресурсы и людские, и ресурсы старой техники, боеприпасов, хотя мы видим, что у них наступает нехватка БК и снарядный голод тоже присутствует. А на стороне Украины сейчас технологии и самое главное — боевой дух.

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