Последствия провала Путина под Москвой Андрей Окунь

28.06.2023, 14:06

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фото: getty images

Китай впервые открыто поддержал Украину.

Тотальный провал Путина в роли единоличного гаранта пресловутой российской стабильности неминуемо должен был повлечь за собой последствия и на международной арене. Если президента практически свергают ЧВК, которую финансировало государство, значит он как минимум слаб умом, а как максимум абсолютно не контролирует ситуацию в собственной стране.

Китай, который еще два месяца назад российская пропаганда облизывала с похабной настойчивостью, впервые открыто поддержал Украину. Ранее китайская сторона придерживалась исключительно расплывчатых формулировок о недопустимости вооруженных конфликтов и прочем. Теперь решили переходить к конкретике.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Конг поддержал стремление Украины вернуть свои земли к международно признанным границам от 1991 года. На вопрос, поддерживает ли Китай действия Киева по освобождению в том числе и оккупированного Крыма, дипломат вальяжно ответил: «Почему бы и нет».

Почему бы и нет. Вот так просто и без прикрас. По российскому телевизору могут выдумывать самые абсурдные и нелогичные оправдания про сильного Путина, ловко подавившего мятеж Пригожина, но иностранных партнеров никакими хитростями не провести. Весь мир с любопытством наблюдал не столько за российским бунтом, сколько за тем, каким беспомощным оказался Путин перед надвигающимся госпереворотом. А Китай, скорее всего, окончательно убедился, что сделал неверную ставку, поверив в возможности Путина по контролю над Россией.

Недаром сразу после российского бунта США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут 55 боевых машин, ракеты для HIMARS, противотанковые комплексы и многое другое. Акела промахнулся, а значит жди большого политического передела. Тем более если учесть, что промахнувшийся никогда Акелой и не был.

Андрей Окунь, t.me

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