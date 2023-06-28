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Сколько сейчас стоят земельные участки недалеко от Минска?

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  • 28.06.2023, 14:21
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Сколько сейчас стоят земельные участки недалеко от Минска?

Стали известны результаты земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области, пишет Realt.

Участникам аукциона было предложено 3 лота — земельных участка в деревнях Черниковщина, Старина и агрогородке Заболотье.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 882 007 101 000 448 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро- и газоснабжения.

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. На него поступила одна заявка. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 6 975 долларов.

Напомним, что на апрельском аукционе на участок в Черниковщине также претендовал один человек. Земельный надел продан за 21 000 рублей, или 7 243 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На аукционе в мае заявок на участок в этой деревне не поступило.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882002601000439 расположен в аг. Заболотье. Земельный надел насчитывает 10,11 сотки. Есть возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к сетям электро-, газо- и водоснабжения.

Лот был оценен в 20 000 рублей. Купить участок пожелал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю за 21 000 рублей, или 6 975 долларов.

Напомним, что на майском аукционе на участок в Заболотье также претендовал один человек. Лот был оценен в 18 000 рублей и продан единственному заявителю за 18 900 рублей, или 6 477 долларов.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624 882 006 601 000 192 находится в д. Старина. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был оценен в 15 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Отметим, что на аукционе в мае участок в Старине продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 398 долларов.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

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