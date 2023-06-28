Лукашисты запретили ввоз литовского и польского пива 8 28.06.2023, 14:38

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До 31 декабря.

Беларусь запретила ввоз литовского и польского пива. Соответствующие постановления подписал сегодня премьер Роман Головченко.

В частности продлен срок действия запрета на ввоз из «недружественных стран» отдельных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Документ в том числе предусматривает: сохранение запрета на ввоз из «недружественных стран» яблок, кроме периода с 1 по 31 июля; введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Республике Беларусь в достаточных объемах.

Подробности решения пока не приводятся. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно.

Отметим, что в перечень «недружественных стран» включены Албания, Австралия, Великобритания, государства Евросоюза, США, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

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