«Тувинская тактика — из роты осталось 24 человека» 8 28.06.2023, 14:44

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Пленный оккупант рассказал о разгроме россиян под Олешками.

Российский оккупант рассказал об успешных действиях украинских подразделений на Запорожье и вблизи Олешек Херсонской области.

Видеозапись, на которой россиянин рассказывает об успехах украинских военных, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Тувинская тактика - из роты осталось 24 человека». Российский военнослужащий Егор Гузенко, ведущий канал Тринадцатый, сообщил, что украинские воины осуществили успешную ночную атаку, и уничтожили большую часть российской роты (штат роты около 100 человек). К слову, украинское командование ничего не сообщает о захвате плацдарма на левом берегу Днепра близ Антоновского моста. Однако россияне в панике», - пишет в комментарии Бутусов.

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