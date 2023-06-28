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На трассе в Германии немец обменял 150 евро на 500 старых белорусских рублей

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  • 28.06.2023, 14:51
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На трассе в Германии немец обменял 150 евро на 500 старых белорусских рублей

Сегодня купюра имеет стоимость в несколько центов.

В немецкой земле Нижняя Саксония произошел случай предполагаемого мошенничества, где сыграла роль купюра в 500 белорусских рублей старого образца. Об этом сообщает местная полиция, заметил ресурс «Беларусь и мир».

В субботу, 24 июня, житель района Хильдесхайм ехал по трассе L485 и заметил семью, которая стояла у дороги рядом с двумя легковыми автомобилями.

Мужчина из группы делал знаки, привлекая внимание, поэтому водитель остановил свой автомобиль. Как рассказал ему неизвестный, семья возвращалась в Болгарию, но у нее закончились деньги на топливо. Немец решил помочь людям и передал отцу 150 евро наличными.

В обмен он получил банкноту номиналом 500 белорусских рублей — но старого образца, выпущенную до деноминации 2016 года. «Сегодня она имеет сравнительную стоимость в диапазоне нескольких центов», — отметили в полиции. Это почти верно — 500 рублей старого образца приравниваются к современным 5 белорусским копейкам, которые при переводе в евро будут стоить около 1,8 евроцента. Аннулированы данные банкноты будут с 1 января 2025 года.

Житель района Хильдесхайм дал описание внешности мужчины, обращавшегося за помощью: темные волосы, с бородой, спортивного телосложения, белая рубашка. Его сопровождали еще один мужчина, женщина и ребенок. Машины, рядом с которыми они стояли, — предположительно, серебристый Mercedes и синий BMW.

Немецкие правоохранители ведут расследование и просят имеющих какую-либо информацию, способную пролить свет на инцидент, связаться со стражами порядка.

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