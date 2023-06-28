Испарившийся предводитель призрачного народа Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

28.06.2023, 14:52

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Пескову впору уже фантастические романы писать.

Фронтмену Кремля, пресс-секретарю Дмитрию Пескову впору уже фантастические романы писать, издавать серию «Хроники космической «лапши».

Резюмируя состояние страны во дни, когда пригожинские отряды двигались по стране, словно нож сквозь масло, Дмитрий Сергеевич сообщил: «Армия, народ, все были рядом с президентом».

Прежде всего, мы не знаем, где был сам «президент». Есть подозрение, что он сбежал из Москвы - улетел. Да и будь великий геополитик в городе, как можно к нему подойти, стать «рядом»? Охрана не допустит.

Можно подумать, что Пу в каске, бронежилете, берцах-пынеходах был на баррикадах со знаменем, а народ с армией были там же, желая дать отпор летевшей на Москву боевой саранче.

Все иначе. «Президент» выступил по телевизору и испарился. Армию, кроме летчиков, бессильных остановить марш на Москву, мы не видели. А народ жил и гулял сам по себе.

Так что, если бы Путин захотел получить от него поддержку, то жадная рука прошла бы сквозь народные толпы, не захватив в ладонь-бредень ни одной боевой единицы. Вроде картинка масс есть (еще в феврале в Лужниках роились), а на деле – призрачные толпы.

То же со страной, кстати. «Россия счастие. Россия свет. А, может быть, России вовсе нет», - писал поэт.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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