За «оскорбление военнослужащего» два года колонии назначили жителю Пружан 3 28.06.2023, 15:01

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Приговор вынес судья Игорь Кашко.

В суде Лидского района 19 июня за «оскорбление военнослужащего» к двум годам колонии и 100 базовым штрафам осудили 29-летнего Сергея Кемежа, который отбывал срок на «химии». Его судили по статье 369 Уголовного кодекса («оскорбление представителя власти»). Такой приговор вынес Игорь Кашко по предложению прокурора Никиты Мысливца, сообщают правозащитники.

По версии обвинения, в декабре 2021 года Сергей Кемеж «после прочтения информации в социальной сети «Вконтакте», разместил в отношении командира одной из воинских частей оскорбительный комментарий». Утверждается, что он был зарегистрирован под недействительным имя и использовал VPN.

Отметим, что Сергея Кемежа уже ранее судили в сентябре 2021 года за то, что 25 января 2021 года в «Вконтакте»» под новостью о приговоре за оскорбление командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома, написал оскорбительный комментарий» об этом милиционере. Дело рассматривалось в суде Пружанского района в сентябре 2021 года по ст. 369, ч. 1 ст. 208 УК. Судья Вадим Мозоль назначил ему два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение («химия»), а также возместить 3000 рублей морального вреда. Суммарно мужчину осудили к 2 годам 6 месяцам «химии».

В сентябре 2022 года Сергея включили в «список экстремистов» с пометкой, что он отбывает наказание. Сергей Кемеж отбывал срок на «химии».

22 июня Сергею исполнилось 29 лет.

Поддержите политзаключенного: Сергей Витальевич Кемеж, тюрьма № 1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.

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