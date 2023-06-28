Зеленский: Россия вошла в эпоху заговоров, а Путин загнал себя в бункер 28.06.2023, 15:10

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Владимир Зеленский

В НАТО не должны оглядываться на Кремль при принятии решения о вступлении Украины в Альянс.

Союзники по НАТО должны перестать оглядываться на Россию при принятии важных решений, как, например, вступление Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции.

«Россия проигрывает когда встречает смелое и уверенное сопротивление. Свободный мир обладает всеми вооруженными, санкционными, политическими, экономическими, ценностными преимуществами, позволяющими построить полную защиту от любых российских посягательств и шантажа», - сказал он.

Зеленский отметил, что в последние годы у НАТО было две фундаментальные слабости.

Во-первых, существовало сомнение, заработает ли реально 5 статья договора о коллективной безопасности. Мир сомневался, станет ли Альянс защищать страны восточного фланга в случае российской агрессии против них.

Во-вторых, многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонный альянс, приписывая ему в результате пропаганды определенные якобы агрессивные цели.

«Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО. Во-первых, никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников. Во-вторых, каждый в мире видел, что война РФ против Украины неспровоцирована и преступна», - сказал он.

Президент Украины отметил, что вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом мира о том, что это Альянс, который защищает и защитит.

По его словам, весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ.

Зеленский уверен, что после победы Украины союзники будут хотеть, чтобы украинские боевые бригады размещались на земле наших соседей, ведь Украина – это страна силы и все это видят.

Таким образом, НАТО будет обеспечивать безопасность Украины, а наши Силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность и защиту для других членов Альянса.

«Чтобы это стало реальностью, нужно одно - чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии важных решений. Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер. Из-за своей слабости. Поэтому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства», - отметил президент Украины.

«Для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают. Государства НАТО защищают народы, а не бросаются на соседей, чтобы уничтожить их будущее. Россия как агрессор знает это лучше других. Россия, которая входит в эпоху заговоров и системной слабости как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а значит Россия также заинтересована в Украине в НАТО. Этого может кому-то быть не видно только из московских или валдайских бункеров», - добавил Зеленский.

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