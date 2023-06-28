Одержимые 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

28.06.2023, 15:18

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Дмитрий Медведев

Фото: КОММЕРСАНТ

Поздно метаться.

Вчера только путинские «дипломаты» миссии при ООН забавляли из Нью-Йорка публику рассказом о «навязчивых вербовочных подходах местных спецслужб».

А сегодня на арену выскочили их коллеги из посольства в Вашингтоне. И начали читать дежурные тексты о рутинном уже деле – очередной партии американских поставок вооружений Украине.

Это, мол, «подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение». Дальше в стилистике Дмитрия Медведева несколько двусмысленно добавили, что «лучшим ответом» на новый пакет военной помощи станет «искореженная техника, дымящаяся на полях». Чья? Под бурбон писали?

«Одержимость» - хорошее слово для характеристики идеи руководства нашей страны достичь мифических целей в Украине. «Или бес в тебя ввернулся, или ты с ума рехнулся», писал Пушкин.

А что касается стратегического поражения России, то оно определенно наступило после решения 24 февраля – позиции России в мире системно ослаблены, возможности подорваны, хороших перспектив нет. И не Америка в этом виновата. Главные ответственные – в Кремле. При соучастии путинской «дипломатии». На доске проигрышная позиция. «Поздняк метаться».

Впрочем, стратегическое поражение России было нанесено Путиным раньше 24 февраля – крымской, а затем сирийской авантюрами. Тогда уже бесы геополитики схватили кремлевского одержимого и с радостными криками потащили страну, где он верховодит, в преисподнюю.

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