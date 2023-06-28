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Почему исправный холодильник не охлаждает: самые распространенные причины

  • 28.06.2023, 15:25
Почему исправный холодильник не охлаждает: самые распространенные причины

Эксперты рассказали, что делать в этой ситуации.

Эффективность работы холодильника снижается при его чрезмерной заполненности. Использование каждого квадратного сантиметра свободного пространства ограничивает свободный поток воздуха и препятствует правильной работе компрессора.

Эксперты советуют размещать продукты так, чтобы они не касались стенок прибора и не закрывали видимые решетки или отверстия. Детальнее о причинах снижения эффективности холодильника рассказало издание Porady Interia.

Холодильник может перестать охлаждать из-за блокировки вентиляции. Одна из самых распространенных ошибок заключается в неправильном расположении прибора – холодильник никогда нельзя ставить прямо у стены. Если вы заметили, что уровень охлаждения существенно снизился, попробуйте немного отодвинуть холодильник – расстояние между ним и стеной должно быть около 10 сантиметров.

Лучше не ставить холодильник непосредственно возле радиатора, духовки и других приборов, выделяющих большое количество тепла. Обеспечение эффективной вентиляции защитит оборудование от поломок.

Снижение КПД устройства часто происходит из-за загрязнения конденсатора. Правильная работа всей системы охлаждения в значительной степени зависит от ее исправного состояния. Эксперты советуют чистить конденсатор раз в месяц, ведь на нем быстро накапливается пыль и грязь. При регулярной чистке достаточно использовать пылесос со щеточным наконечником. Не забудьте предварительно отключить прибор от элемента питания. Пылесосить всегда нужно сверху вниз. В конце протрите конденсатор сухой мягкой тканью.

Кроме того, обратите внимание, не перекрывают ли продукты на полках возможность закрытия дверцы. Регулярно проверяйте состояние уплотнений. Для этого приложите руку к двери после закрытия холодильника – если вы чувствуете холод, это очевидный признак того, что уплотнение нужно заменить.

Кстати, важно установить в холодильнике правильную температуру. Доказано, что показатель выше 4 °C приводит к порче молока, яиц и мяса. А очень низкие характеристики практически имитируют температуру морозилки, это так же вредно для пищевых параметров.

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