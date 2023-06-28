Танкисты ВСУ уничтожили российский танк, спрятанный в большом ангаре 28.06.2023, 15:28

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Потрясающую меткость ВСУ показали на видео.

Танкисты 28-й бригады двумя выстрелами из закрытой позиции уничтожили вражеский танк, спрятанный в большом ангаре.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись успешной атаки украинских воинов.

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«Танковый экипаж 28-й механизированной бригады ВС Украины с корректировкой аэроразведки уничтожил российский танк только двумя снарядами, стреляя из закрытой позиции! Потрясающая меткость», - пишет Бутусов в комментарии к видео.

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