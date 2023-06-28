«Если нужно — украинцы поделятся с калиновцами натовским оружием» 28.06.2023, 15:40

Трофейного российского и советского оружия у белорусских добровольцев хватает.

Найдется ли оружие для белорусских добровольцев, если они решат освобождать Беларусь? Об этом сайт Charter97.org спросил полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора Романа Свитана:

— Дело в том, что они уже на поле боя себе набрали столько оружия, что еще и с украинцами делятся. На любом поле боя, особенно когда выполняются наступательные действия, есть трофеи. У русских «легионеров», белорусских добровольцев, оружие уже есть. Его не нужно где-то брать. Советского и российского оружия достаточно.

Если нужно — поделятся украинцы натовским оружием, сейчас так остро этот вопрос не стоит. Если бригада Калиновского решит освобождать Беларусь, то оружия у них будет выше крыши. Не перед кем они не будут оправдываться, откуда взяли оружие.

Да, мы подкалывали Путина, что РДК все нашел в «военторгах» — «Стингеры», «Брэдли», «Леопарды». Никто ведь никто не оправдывался.

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