Путина прорвало 2 Александр Невзоров

28.06.2023, 16:00

8,048

Александр Невзоров

Беспомощных и трусливых принялись награждать.

Путин не может остановиться. Его прорвало «выступать, награждать и отмечать». Из кирпичей позорного поражения он строит свою «триумфальную арку».

Это - старая русская традиция, вечная скрепа. Власть всегда перекрашивала унижения и провалы в цвета «виктории». Все очень просто: какая бы беда не случилась, - надо назвать ее грандиозной победой.

А для того, чтобы массы уверовали в то, что крах — это «грандиозный успех» — просто надо наградить беспомощных и трусливых, по вине которых и состоялось фиаско.

Сейчас Путин бросил все силы на то, чтобы убедить всех, что «победил» в схватке с пригожиным. Надо сказать, что создание этой иллюзии у него отлично получается. Он осыпал орденами струсивших солдафонов, обласкал предавших министров.

А затем наградил и хихикавшие, злорадствующие СМИ «за информационное противостояние мятежу». Для того, чтобы придать важность и сакральность мероприятию, встречу со СМИ сделали «закрытой».

Ничего реально секретного там не было. Кремлевский потрошитель стандартно «ездил по ушам» своей конспирологией, врал и скучно кривлялся.

Жаль, что катастрофа на Чернобыльской АЭС свершилась не в правление путина. Все бы узнали, что совершен «уникальный прорыв», который позволил ядерным реакциям выйти из «тюрьмы реакторов», «обрести свободу» и «по-новому служить людям, еще более стабильно и эффективно».

Александр Невзоров, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».