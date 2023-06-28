У частника изъяли бывший пионерлагерь под Минском 10 28.06.2023, 16:06

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Его состояние — шокирует.

По инициативе Комитета госконтроля Минской области у частной компании изъят земельный участок в Минском районе, где раньше располагался детский лагерь «Кировец».

Лагерь «Кировец» находится в лесу между Минском и Заславлем. При этом он близко и от трассы, и от Минского моря.

Раньше лагерь принадлежал Минскому станкостроительному заводу имени Кирова, но он пустует с начала нулевых. Позже он перешел частной компании «Интерфинстрой», которая обязалась создать на месте «Кировца» что-то живое.

Позже «Кировцем» занялся Комитет госконтроля.

— С момента выделения участка и до настоящего времени мер по его вовлечению в экономическую деятельность и использованию по целевому назначению не принято. Более того, в ходе осмотра установлено, что на территории участка не обеспечен элементарный порядок (разбросан мусор, участок зарос сорной растительностью), располагающиеся на нем строения доведены до состояния, представляющего угрозу безопасности людей (конструкции обрушились, доступ на территорию не ограничен и так далее), — сообщает КГК и показывает, что там увидели контролеры.

В итоге Комитет госконтроля Минской области предложил Минскому облисполкому «принять меры реагирования». В итоге совместно выработали «подходы по исправлению ситуации».

— В результате в июне текущего года Минским райисполкомом принято решение об изъятии у коммерческой структуры данного земельного участка. В последующем будет рассмотрен вопрос о вовлечении участка в экономику региона, — пишет КГК.

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