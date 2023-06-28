WSJ: Пригожин готовил захват Шойгу и Герасимова 1 28.06.2023, 16:18

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В заговоре могли участвовать некоторые армейские командиры.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин намеревался захватить руководителей российских вооруженных сил во время их поездки на юг России. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, которых лидер ЧВК «Вагнер» обвинял в некомпетентности, обмане Путина и вторжении в Украину ради личных выгод и получения наград, планировали визит в Ростовскую область. ФСБ узнала о намерении Пригожина за два дня до планировавшегося захвата, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

Поэтому Пригожину пришлось начать свою операцию раньше.

По словам информированного источника WSJ, западная разведка, анализируя перехваты переговоров и спутниковые снимки, тоже узнала о планах Пригожина заранее. У плана были хорошие шансы на успех, считают западные официальные лица, но он провалился после того, как о заговоре стало известно ФСБ.

То, с какой легкостью «Вагнеру» удалось занять военные объекты в Ростове, может свидетельствовать о том, что в заговоре могли участвовать некоторые армейские командиры, считают разведчики на Западе. Пригожин, полагают западные чиновники, поделился своими намерениями с высокопоставленными офицерами, среди которых мог быть заместитель командующего группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин. Неизвестно, Суровикин ли передал информацию о планах Пригожина ФСБ и как вообще спецслужба о них узнала, пишет WSJ.

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