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ВСУ «перемололи» почти три роты оккупантов лишь на одном направлении

  • 28.06.2023, 16:23
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ВСУ «перемололи» почти три роты оккупантов лишь на одном направлении

Уничтожено также более 20 единиц вооружения и военной техники РФ.

Украинские военные продвигаются вперед и мастерски уничтожают врага. Только за последние сутки ВСУ уничтожили почти 3 роты российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Оккупанты пытались атаковать украинские позиции, но у них ничего не получилось. Украинские ракетные войска и артиллеристы ударили по врагу 1222 раза.

В целом потери оккупантов составляют почти 3 роты ликвидированными и ранеными. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 единицу вооружения и военной техники РФ.

Оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении. Они ударили из авиации по окрестностям Орехово и Новоданиловки. Вместе с тем они обстреляли еще 10 населенных пунктов.

Отмечается, что враг сосредотачивает основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты пытаются продвинуться вперед, но ВСУ дают мощный ответ и отражают все атаки врага.

Всего в течение суток оккупанты атаковали украинские позиции на Таврическом направлении 21 раз и совершили 477 обстрелов из танков, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Контрнаступление украинских сил

Напомним, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, Силы обороны на Бахмутском направлении атакуют в районе населенных пунктов Курдюмовка, Соледер и Клещеевка.

Также стоит отметить, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

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