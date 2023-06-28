Не только задержать дыхание: как избавиться от икоты 1 28.06.2023, 16:37

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Врачи советуют проэкспериментировать с маневром Вальсальвы.

Икота – естественный процесс. Обычно она проходит сама в течение нескольких минут. Однако если процесс слишком затянулся и мешает есть или разговаривать, следует принимать «экстренные» меры.

К сожалению, существует не так много научных исследований, которые оценивали бы эффективность различных средств от икоты. Топ-советов, которые помогут избавиться от икоты, опубликовало издание Health Line.

Причины икоты

Икота возникает вследствие непроизвольных спазмов диафрагмы. Диафрагма представляет собой большую мышцу, которая помогает в процессе дыхания. При спазме вы внезапно вдыхаете воздух, а голосовые связки замыкаются – это и есть причина характерного звука.

Икоту могут вызвать следующие факторы:

• газированные напитки;

• острые блюда;

• алкоголь;

• стресс или эмоциональное возбуждение;

• резкое изменение температуры;

• быстрый темп употребления пищи;

• переедание.

Практики дыхания

Иногда расслабить диафрагму может изменение дыхания или позы.

Практикуйте размеренное дыхание. Вдохните, сосчитав до пяти, и сделайте глубокий выдох.

Задержите дыхание. Глубоко вдохните и удерживайте воздух примерно на 10-20 секунд, затем медленно выдохните. Повторите эту практику несколько раз.

Сядьте на мягкую поверхность. Подтяните колени к груди и наклонитесь вперед – это будет способствовать сжатию грудной клетки и вызвать давление на диафрагму.

Врачи советуют проэкспериментировать с маневром Вальсальвы. Чтобы выполнить этот маневр, попытайтесь выдохнуть, зажав нос и не открывая рта.

Точки давления

Нажатие на некоторые точки также поможет расслабить диафрагму или стимулировать блуждающий или диафрагмальный нервы.

• Возьмитесь за кончик языка и осторожно потяните его вперед один или два раза – это необходимо для стимулирования нервов и мышц в горле.

• Попытайтесь на некоторое время зажать нос.

• Лягте, поверните голову налево и массируйте сонную артерию с правой стороны круговыми движениями в течение 5-10 секунд.

Еда или вода

1 Медленное потягивание холодной воды будет эффективно стимулировать блуждающий нерв.

2 Попытайтесь пососать кубик льда несколько минут. Когда он уменьшится до приемлемого размера, проглотите его.

3 Положите щепотку сахара на язык и оставьте на 5-10 секунд, а затем проглотите.

4 Можно также пососать ломтик лимона.

Когда следует обратиться к врачу

Обычно икота исчезает в течение нескольких минут. Если случаи икота стали регулярными и длительными, проконсультируйтесь с врачом.

Икота может быть признаком основного заболевания, например:

• гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ);

• инсульта;

• рассеянного склероза.

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