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Потемкинское государство

  • Роман Шрайк
  • 28.06.2023, 16:38
  • 2,280
Потемкинское государство
Роман Шрайк

Путин утерся.

Итого. На этот момент действия Пригожина я для себя расшифровываю так.

Всю дорогу Путин «разделял и властвовал», поддерживая конфликт между минобороны и «Вагнером». Несмотря на череду хамских выпадов Пригожина в адрес Шойгу и Герасимова, боеприпасы и финансирование текли рекой.

Какими бы средствами для достижения целей ни пользовался «Вагнер», какие бы гигантские потери он ни нес, это единственное подразделение, которое ползло вперед. «Регуляры» топтались на месте.

В мае было заявлено о захвате Бахмута, вагнеровцы вышли в тыловые лагеря. В июне Пригожин понял, что Путин принял решение о закрытии проекта в нынешнем его виде – о его встраивании в вертикаль минобороны.

Как мы знаем из вчерашних откровений Путина, «Вагнер» только на зарплаты и похоронные компенсации получил от государства около $3 млрд, а ведь еще есть расходы на оружие, боеприпасы и так далее. То есть без государственной поддержки так называемая ЧВК нежизнеспособна.

И Пригожин начал свой марш, декларируя цель-минимум – сохранение ЧВК и отставка Шойгу с Герасимовым.

Заметьте, что даже в самый критический момент, когда уже были сбиты вертолеты, самая ярая критика, которую позволил себе Пригожин в адрес Путина, – это слова «президент глубоко ошибся».

Тем не менее, учитывая авантюрность характера этого персонажа, предполагаю, что в мозгу у него бродили наполеоновские планы.

Но реализация этих планов сложновата без поддержки со стороны части военных (и не только) шишек и, желательно, населения. Поэтому первое, что сунули Пригожину под нос, – два видео.

Одно с пьяным генералом Суровикиным, самым близким к Пригожину человеком в МО. Второе – с генералом Васильевым, замначальника ГРУ, под чьим кураторством и создавалась ЧВК в роли неформального образования для специфических задач (это потом уже инструмент разросся и вышел из-под контроля).

Народная поддержка оказалась в виде пары сотен экзальтированных ростовчан. Это больше нуля, но не то, что может вынести тебя на трон.

Все крупные z-каналы, кроме пригожинских, поддержали власть. Возможно, дополнительную роль здесь сыграла недавняя встреча Путина с их админами.

Чем больше колонны приближались к Москве, тем меньше Пригожин понимал, что дальше. Раж поугас, впереди светила войнушка, финал которой ему был неясен. Кучку росгвардейцев и курсантов, собранных у столицы, можно раздолбать, но что дальше, если все оставили тебя в одиночестве? Ответа на этот вопрос Пригожин не нашел, и поэтому согласился на договорняк.

Условия договоренностей пока выглядят ниже цели-минимума. Он сохраняет часть вагнеровцев, перевозит их в Беларусь, но остается без тяжелого вооружения и финансирования. Шойгу и Герасимов, похоже, сохраняют кресла, а вот Суровикину светит хождение на допросы.

Сейчас, по прошествии нескольких дней, эта история похожа на яркий наркоманский приход, в начале которого ширнувшийся был готов свернуть горы, а к концу впал в настолько же неадекватный депресняк.

Для нас ее польза состоит в том, что Пригожин на весь мир показал, что Россия – это потемкинское государство, институты которого впадают в ступор от нестандартного действия. И что Путин при этом ведет себя как напуганный мальчишка, прячась под стол, а затем развивает бурную медиадеятельность, оправдывая собственную слабость.

Пригожин смачно харкнул Путину в лицо, и тот утерся. Утрется и проиграв войну.

Роман Шрайк, Telegram

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