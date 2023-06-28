Зачем белорусам оборачивать фольгой перила на балконах? 1 28.06.2023, 16:42

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Этот трюк избавит от серьезной проблемы.

Оборачивать фольгой перила балкона — это не из историй про «скрытую энергию». У этого трюка есть вполне практичное объяснение. И для многих белорусов — он будет настоящим спасением, пишет «Телеграф».

Если у вас дома балкон или лоджия без остекления, то частые визиты птиц становятся большой проблемой. Мало того, те ещё могут и гнезда там вить. Не говоря уже про постоянный мусор и птичьи экскременты.

Возможно, вы уже видели завернутые в фольгу перила на балконах соседей. Это не какое-то украшение или какая-то прихоть. Именно так можно эффективно отбить охоту у голубей посещать и оставлять помет на балконе.

Как сделать?

Возьмите кусок алюминиевой фольги и оберните им перила на балконе. Убедитесь, что он хорошо прикреплен (иначе ветер унесет его). Чтобы быть уверенным, вы можете закрепить ее с помощью клейкой ленты. Другой способ — прикрепить алюминиевую фольгу к палочкам (например, длинным зубочисткам) и поместить их в горшки на балконе или на подоконниках. Альтернативой алюминиевой фольге может стать использование светоотражающей фольгированной ленты. Она будет работать так же эффективно.

Почему это работает?

Голуби, как и многие другие птицы, не любят, когда солнечные лучи отражаются от различных поверхностей. Алюминиевая фольга отлично отражает свет, что пернатых злоумышленников очень раздражает. Вот почему они держатся подальше от балконов, где перила обернуты алюминиевой фольгой.

Как еще можно отпугнуть голубей?

Если вам не нравится трюк с алюминиевой фольгой, вы можете попробовать другие популярные способы отпугнуть птиц:

Прикрепите к перилам воздушные шары, вертушки или другие шуршащие под порывами ветра устройства.

Прикрепите фигурки хищных птиц к перилам или установите устройство, имитирующее звуки, которые они издают.

Опрыскайте балкон смесью воды и уксуса. Как вариант, можно добавить в него перец или перец чили.

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